JO Paris 2024 : les Bleues s’inclinent face à une vaillante Australie (79-72)

En guise de dessert pour la phase de groupe, l’Équipe de France féminine de basket affrontait l’Australie, nation qui devait assurer sa qualification en gagnant impérativement. C’est chose faite, grâce à une prestation aboutie qui a mis en déroute un groupe de Jean-Aimé Toupane mis en difficulté par la solide défense adverse.

L’Australie morte de faim, la France bousculée. Il fallait s’attendre à une adversité boostée par le sentiment d’urgence, et une difficulté potentielle dès l’entame pour les Bleues. L’attente est devenue la réalité, avec des Australiennes qui se donnent à 110% sur tous les ballons et malgré de belles séquences défensives du groupe de Jean-Aimé Toupane, nos tricolores sont souvent bien défendues. Les leaders offensifs des Bleues, Gabby Williams en tête, n’ont pas la largeur pour bien s’exprimer. Dans ces conditions, c’est l’éclatante Sarah Michel-Boury qui sort une première partie de rencontre de très haut niveau.

Les possessions sont toutes poussées au bout des 24 secondes, ça s’envoie des pralines dans la peinture et on regrette parfois que les arbitres ne sifflent pas plus. Une vraie guerre pour la qualification que l’Australie mène au niveau du score. La France n’est jamais à plus d’une possession, mais n’arrive pas à trouver le bon tir qui permet de prendre les devants. On se sépare sur une égalité à la mi-temps, le temps d’aller mater avec admiration la finale du 100m et la victoire de Noah Lyles.

Au retour du vestiaire, Alanna Smith a toujours aussi d’impact dans le jeu de l’Australie. L’écart se creuse dans le 3e quart, jusqu’à la dizaine. Touchée sur un gros coup porté involontaire dans son visage par Steph Talbot, Sarah Michel-Boury doit filer au vestiaire.

Oui mais. Cette Équipe de France à du coeur : elle tente de revenir à l’aube du money time. Gabby Williams puis Marine Johannès tentent le hold up via deux 3-points primés très clutch, mais les Boomers ont le dernier mot. Un match intense, un match joué avec les tripes par l’Australie qui a très bien défendu et bien utilisé ses forces offensivement.

Pour la France, cette défaite ne change pas grand chose dans la poule puisqu’elle termine première de son groupe, mais change son adversaire des quarts de finale. De la potentielle Belgique, on passe à l’Allemagne. Les quarts de finale auront lieu le 7 août.