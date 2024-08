Avec la victoire attendue de Team USA puis la défaite de la France ce dimanche soir, on connaît désormais les huit qualifiées pour le second tour à Paris ainsi que les affiches des quarts de finale dans le tableau féminin. On fait le point.

Les équipes qualifiées

Team USA (Pot D) Espagne (Pot D) France (Pot E) Serbie (Pot E) Allemagne (Pot F) Australie (Pot F) Nigeria (Pot G) Belgique (Pot G)

Les équipes éliminées

Porto Rico

Canada

Japon

Chine

Les affiches des 1/4 de finale

Le 7 août :

France – Allemagne

Belgique – Espagne

Team USA – Nigeria

Australie – Serbie

Rappel :