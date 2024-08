Ce soir les Bleus de l’Équipe de France s’étaient qualifiés pour la phase finale de ces Jeux Olympiques, et ils l’avaient fait en passant par la fenêtre, après un parcours compliqué, comme toujours dans le basket 3×3. Avec le coeur, les tripes et un mot commençant par cou et finissant par ouilles, ils ont fini par atteindre le dernier carré. Ce jour est tout simplement historique pour le 3×3, et pour le basket français tout court.

Pour ces moments, la vie mérite vraiment d’être vécue.

Jules Rambaut, Timothé Vergiat, Franck Seguela, Lucas Dussoulier, vous êtes les Avengers que vous pensez être. Des soldats qui ne renoncent jamais, des mecs au poignet sûr et, pour ne rien gâcher, des mecs en or qui méritent tout ce qui leur arrive.

Loin d’être favoris au départ de ce tournoi olympique mais – les vrais savent – au 3×3 ceux qui gagnent c’est ceux qui le veulent le plus. A l’instant T. Et il se trouve qu’en ce 4 août 2024 l’Équipe de France avait plus envie que celle de Serbie, pourtant plus référencée. Les Bleus ont fait la course en tête, tout le long, et pas besoin de play by play car il suffit juste de mentionner ce COMBAT de tous les instants, cette propreté en attaque, ce clinic de Jules Rambaut sous le cercle et à distance, cette clutchitude de Timothé Vergiat, et ce groupe, ce groupe uni dans la défaite comme dans la victoire, ce qui fait probablement la différence aujourd’hui au moment de faire les comptes.

LE SHOOT MONUMENTAL DE TIMOTHÉ VERGIAT POUR QUALIFIER LES BLEUS EN DEMI.

Demain à 19h, la France fera face à la Lettonie. Invaincus dans le tournoi avec 7 victoires en autant de rencontres, les épouvantails de la compétition s’avancent pour l’instant sûrs de leurs forces mais quelque chose nous dit qu’un karaoké géant avec 7 000 personnes hurlant Allumez le feu les fera peut-être prendre ce match au sérieux. Car on l’a dit, on le redit et on le redira, au 3×3 les incertitudes sont les reines du game. Tout ce qu’on sait ce soir c’est que les Français auront deux chances de médailles demain, et qu’ils sont encore en course pour gagner la plus belle.

Bravo messieurs, vous êtes grands, vous êtes immenses, et maintenant… ON VA AU BOUT ?