Le Stade Pierre Mauroy est un grand écrin qui permet de battre de grands records. Aujourd’hui 27193 spectateurs ont assisté à la victoire de l’Australie face à l’Equipe de France. Jamais aucun match de basket-ball féminin en Europe n’avait attiré autant de monde.

Ce France – Australie était le dernier match de basket-ball au Stade Pierre Mauroy lors de ces Jeux olympiques de Paris 2024 et grâce aux spectateurs qui ont fait le déplacement, la semaine a été terminée en beauté !

27193 personnes ont battu un record, celui du plus grand nombre de chanceux présents pour assister à un match de basket-ball féminin en Europe. Rarement les filles avaient eu l’occasion d’évoluer dans un aussi grand stade et les Bleues, si compétitives depuis le début de la compétition ont conquis les foules.

Nouveau record d’audience pour un match de basket féminin en Europe lors de ce France – Australie : 27 193 spectateurs.

🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/YqdO7w1g6W

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) August 4, 2024

Avec le développement express du basket-ball féminin aux Etats-Unis, l’ Europe semble se mettre très doucement au pas et rattraper son retard. C’est un nouveau record pour le Vieux Continent, à mettre le plus vite possible aux oubliettes.

Les filles de Jean-Aimé Toupane ont perdu ce soir, mais ont participé à leur manière à la mise en lumière de plus en plus grande de leur sport et c’est déjà une grande victoire !