Après la victoire de l’Allemagne face à la Grèce ce matin, on est montés d’un cran cette après-midi lors du quart de finale entre la Serbie et l’Australie. Un match rempli de rebondissements, qui s’est joué au bout de la prolongation. Le grand vainqueur au final ? La bande de Nikola Jokic (21 points, 14 rebonds, 9 passes), comme souvent. Par ici le résumé.

Malgré son statut d’outsider, c’est bien l’Australie qui domine les débats dans les premières minutes. D’abord grâce à Josh Giddey, hyper agressif et scoreur pour mettre les Boomers sur les bons rails (12-8). Si le duo Nikola Jokic – Bogdan Bogdanovic essaye de lancer les Serbes dans ce quart de finale, ces derniers coulent ensuite sous les coups de boutoir de Patty Mills, véritablement en feu en première mi-temps.

Pendant que Jokic est sur le banc, Patoche enclenche le mode FIBA et enchaîne les ficelles dans toutes les positions. Peu importe la distance, peu importe qui il a en face, Mills est juste injouable et rappelle à tout le monde à quel point il peut faire mal, même à 35 ans. Sous son impulsion, l’Australie ne rate rien ou presque en attaque (13/17 au tir dans le premier quart-temps !).

L’écart se creuse dangereusement pour la Serbie qui, en plus d’encaisser des shoots de tous les côtés, déjoue sérieusement en attaque : ça fait… +24 vers le milieu du deuxième quart-temps.

Serbie : 17 points.

Patty Mills : 18 points.

En fin de première mi-temps, la Serbie réagit enfin. La bande de Nikola Jokic hause le ton physiquement et dans l’intensité, tandis que l’Australie connaît forcément un petit coup de moins bien à l’adresse. Les Boomers perdent également quelques ballons qui donnent des opportunités en transition aux Serbes. Aleksa Avramovic, Nikola Jokic et surtout Marko Guduric step-up pour relancer un peu la rencontre.

De -24, la Serbie parvient à revenir à seulement 12 points à la pause (54-42).

Mi-temps entre la Serbie et l'Australie.

Énorme départ des Boomers mais les Serbes s'accrochent !

54-42, tout reste à faire 👀

Le momentum acquis par la Serbie en fin de première mi-temps se poursuit en début de deuxième. Les cinq premières minutes de la seconde période ? 17-6 pour les Serbes ! Le vice-champion du monde est porté par le trio Aleksa Avramovic – Bogdan Bogdanovic – Ognjen Dobric, mais c’est surtout un collectif tout en entier qui est au diapason des deux côtés du terrain. Cette fois, tout est vraiment relancé (60-59 pour l’Australie).

Tout est relancé, et la Serbie prend même les devants. Après avoir joué le rôle de distributeur, Nikola Jokic se met en mode scoreur. Le Joker pèse beaucoup pendant que l’Australie galère à trouver ne serait-ce qu’une partie de son adresse de la première mi-temps. Comme un symbole, Avramovic n’hésite pas à mettre un taquet sur Dante Exum. Faute antisportive mais le message envoyé est clair : la Serbie ne rigole plus du tout. Face à l’intensité défensive serbe, on voit beaucoup moins Patty Mills tandis que Josh Giddey enchaîne un peu trop les turnovers.

+2 pour la Serbie avec un quart-temps à jouer.

67-65 Serbie.

Pas concernés en première mi-temps, les mecs sont revenus des vestiaires en MISSION.

En manque de rythme offensif, l’Australie tente de jouer les transitions à fond pour retrouver de la réussite offensive. Mais dès que ça passe sur jeu demi-terrain, c’est compliqué pour les Boomers. Même les shoots ouverts ne rentrent plus. Alors quand vous avez en face un Vasilije Micic qui plante une énorme banderille à la fin des 24 secondes, y’a de quoi baisser la tête.

Sauf que baisser la tête, c’est pas trop le genre de la maison australienne.

L’Australie s’accroche tant bien que mal et parvient à rester à maximum une possession des Serbes dans le money-time. L’adresse retrouvée de Jack McVeigh et Josh Giddey permet même aux Boomers de revenir à égalité (78-78). Dans une fin de match irrespirable, les deux équipes galèrent à rentrer leurs tirs, et la Serbie ne mène que d’un point grâce à des lancers-francs de Micic.

Serbie 81.

Australie 80.

30 secondes à jouer.

Irrespirable !

En parlant de lancers-francs de Micic, le meneur serbe fait 1/2 sur la ligne à neuf secondes de la fin. Il laisse ainsi la porte ouverte à un dernier tir égalisateur. Il n’en fallait pas plus à Patty Mills pour faire vibrer l’Arena Bercy.

Discret en deuxième mi-temps, Patoche plante un énorme shoot pour sauver les siens à la dernière seconde. 82-82 ! La Serbie demande un temps-mort juste derrière, un temps-mort qu’elle ne… possédait plus étant donné que Svetislav Pesic l’avait pris sur la possession défensive précédente. Pas de faute technique pour autant, direction la prolongation !

Dans ce match aux multiples rebondissements, tout semble possible. Malgré l’enjeu, les deux équipes se répondent du tac au tac : Dobric du parking, McVeigh à 3-points, Duop Reath au lay-up, puis Bogdan Bogdanovic qui égalise. Un énorme tir primé de Josh Giddey semble pouvoir faire basculer le match côté australien, mais c’était sans compter sur Nikola Jokic, qui enfile son costume de Joker au meilleur moment. Le MVP de la NBA plante deux tirs de suite dont un “Sombor Shuffle” dont il a le secret. 93-90 pour la Serbie, l’Australie ne s’en remettra pas.

Une perte de balle sur une remise en jeu entre Josh Giddey et Patty Mills condamne les Boomers, Bogdan Bogdanovic tuant leurs derniers espoirs sur la ligne (95-90).