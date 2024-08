Oh non, ce n’est pas le meilleur joueur du monde pour rien. Alors que la Serbie réalisait un comeback plein de rebondissements face aux Australiens, Nikola Jokic a activé le mode MVP dans le money time pour qualifier ses Serbes en demi-finales des Jeux olympiques. Le Joker est tout simplement énorme.

Jokic today:

21 PTS

14 REB

8 AST

4 STL

Made a 24-point comeback. pic.twitter.com/0RIzviwk3l

— StatMuse (@statmuse) August 6, 2024

C’est comme s’il avait été sur chaque passe, chaque panier, chaque interception, chaque rebond contesté de la Serbie sur les neuf dernières minutes de la rencontre. Avec quasiment 39 minutes au compteur, Nikola Jokic a terminé le match avec 21 points à 9/17 au tir, 14 rebonds, 9 passes décisives, 4 interceptions et 2 contres. Omniprésent. Pourtant plutôt discret sur les trois premiers quart-temps, l’ogre serbe a lancé la technique “meilleur joueur du monde” pour les derniers instants du clash contre l’Australie.

C’est lui qui, sur un drive, trouve avec un timing parfait la passe pour son ailier qui remet bien les Serbes avec un gros 3-points. C’est lui qui fait deux interceptions très clutch. Lui encore se jette avec une prémonition rodmanesque pour grapiller les derniers rebonds défensifs ô combien importants pour relancer la Serbie. C’est évidemment lui qui réussit ce hook ultra contesté, au toucher féérique sur l’avant-dernier panier des Serbes, avant de rentrer l’ultime panier de la rencontre, un turn-around jumpshot ligne de fond, contesté, exécuté avec perfection et ne frôlant même pas l’arceau. Tout ça c’est lui. C’est Nikola. Ce shoot qui remet les Serbes à +3, les Australiens ne s’en relèveront pas. Une fois de plus, le dernier mot était pour Nikola.

Nikola Jokic to go up 3 vs Australia 🤯 pic.twitter.com/Y3LCdJGdPo

— SM Highlights (@SMHighlights1) August 6, 2024

Novak Djokovic a peut-être décroché la médaille d’or sur ces Jeux olympiques, mais le Serbe le plus clutch de ces JO, ça pourrait quand même bien être Nikola Jokic. Une fois de plus Jokic a répondu présent dans un immense moment. Une fois de plus il a prouvé que le meilleur joueur de la planète, ça ne pouvait être nul autre que lui. Les Serbes rejoignent les Allemands en demi-finales des JO Paris 2024, et quelque chose nous dit que notre Niko aura encore beaucoup plus d’un tour dans son sac.