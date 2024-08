JO Paris 2024 : et l’Australie gâcha 24 points d’avance…

Malgré une entame parfaite et 24 points d’avance en second quart-temps, l’Australie a craqué en quarts de finale des JO face à la Serbie. De quoi nourrir de gros regrets.

7 minutes à jouer dans le second quart-temps, Duop Reath vient de planter un tir primé pour mettre un nouveau coup sur la tête à Nikola Jokic et ses copains. Au panneau d’affichage, 44 pour le Canada et 20 pour la Serbie. Au vu de la dynamique à ce moment du match, on a bien du mal à croire à un craquage des Boomers.

Patty Mills est en feu (20 points à la pause), Josh Giddey l’assiste efficacement, les soldats font le boulot, bref tout roule. Et puis progressivement les kangourous vont commencer à déjouer. Un 22-10 encaissé avant la pause avait déjà réduit de moitié leur avance.

Bogdan Bogdanovic sur le discours de Pesic lors du temps-mort à -20 dans le 2QT :

“Honnêtement je ne me souviens pas [ce qu’il a dit]. Il était en train de crier quelque chose. Nos coachs sont comme ça. C’est pour le bien de l’équipe. Il essaye toujours de tirer le meilleur de… https://t.co/e7Sa8Cgtvs pic.twitter.com/KOqMOARdKT

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) August 6, 2024

Au retour des vestiaires, le momentum va continuer à tourner en faveur des Serbes. Patty Mills ne marque plus ou presque (hormis son shoot incroyable pour arracher la prolongation), Josh Giddey score mais multiplie aussi les ballons perdus (7), dont un capital dans le money time. L’Australie patine de plus en plus et la Serbie grignote toujours plus son retard.

L’agressivité serbe paye et le talent de Nikola Jokic fait le reste. Les Boomers ont perdu gros, dans un match qu’ils maitrisaient. Ils repartent désormais à la maison, tandis que la Serbie affrontera le vainqueur du match entre Team USA et le Brésil.