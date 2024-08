Dans ce quart de finale olympique, Patty Mills est passé par toutes les émotions. Héros extraordinaire en première mi-temps, il est plus discret pendant le come-back serbe avant de surgir pour un shoot énormissime. Un total de 26 points, mais une montagne de regrets après la courte défaite en prolongations (90-95).

Impossible de résumer le match de Patty Mills en un mot. Pour sa première mi-temps et les 10 dernières secondes, “Jordanesque” semblerait presque trop faible. Il reste que la fin à un goût plutôt amer.

Dans le sillage d’un superbe Josh Giddey, l’Australie maîtrise d’abord un début de match disputé. Nikola Jokic est à peu près contenu, les pourcentages au tir sont élevés, et le tableau d’affichage indique 17-19 pour la bande à Patty. Mais à ce moment-là, Michael Jordan décide de ressusciter dans ce corps d’un mètre 83. La suite ?

Jumpshot à 2-points de Dante Exum

Jumpshot à 2-points de Patty Mills (2)

Tir à 3-points de Patty Mills (5)

Tir à 3-points de Patty Mills (8)

Deux lancers-francs de Patty Mills (10)

Fade-away à 2-points de Patty Mills (12)

Step-back à mi-distance de Patty Mills (14 points de suite)

Dunk de Duop Reath

Fade-away à 2-points de Patty Mills (16 points sans rater)

Le tableau d’affichage ne ment pas : 17-39. Derrière des ficelles à ne plus quoi savoir en faire, l’Australie inflige à la Serbie un run monumental 20-0. Avec 17 points, les vice-champions du monde en ont moins que… le Michael Jordan du soir (18), qui avait aussi inscrit un petit lay-up dans la première minute de jeu.

Serbie : 17 points.

Patty Mills : 18 points.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 6, 2024

En 9 minutes et 20 secondes passées sur le parquet de l’Accor Hotel Arena, l’Australien a éclaboussé le monde de son talent. Il pointe déjà à 18 unités (7/8 au tir, 2/3 derrière l’arc), avant de tenter un 3-points difficile en transition. In-and-out malchanceux, le shoot passe à un poil de kangourou de rentrer. On approche à peine de la moitié du second quart.

Mills, par son mouvement constant, est un danger permanent. Ses tirs en suspension sont un délice absolu pour les amateurs de balle orange, aucun bout d’arceau n’a la chance d’être sur la trajectoire de la balle. Impossible de ne pas lâcher des petits “roooooh” quand le numéro 5 fait parler la poudre dans une position difficile.

PATRICK MILLS EST INTENABLE.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 6, 2024

Mais quelques minutes avant la pause, la Serbie décide tout de même de s’employer pour inverser la tendance. S’ensuit ensuite un come-back monumental de 24 points, que même Patty Jordan ne peut endiguer. Mills est mieux défendu, plus discret, et ne réapparaît que par intermittences pour rappeler qu’il est dans un bon jour. Face à une machine serbe trop puissante, les Boomers affichent 2 points de retard à 9,8 secondes du buzzer.

La suite est une nouvelle étape dans la légende de Patty “FIBA” Mills. Un drive moyen, une position délicate avec un Nikola Jokic sur le corps, mais un shoot d’une pureté absolue qui vient embrasser les filets avec délicatesse. Quelle action de FOLIE. Prolongations, même le canapé de TrashTalk reste sans voix.

😭😭😭😭 la fin du match sans son et mimée sur le canapé avec le shoot de l’égalisation de Patty Mills pic.twitter.com/UhwCrjtDch

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 6, 2024

Malgré son incroyable coup d’éclat, Patty Mills ne parvient pas à porter l’Australie jusqu’à la victoire. Le money-time de Nikola Jokic est trop puissant, et une ultime incompréhension avec Josh Giddey scelle le sort de la rencontre. Les efforts – 26 points à 11/21 au tir – sont finalement vains. Défaite après prolongations.

A 36 ans la semaine prochaine, le vétéran a-t-il déjà vécu ses dernières minutes dans une grande compétition internationale ? Les amateurs de balle orange se souviendront sans doute longtemps du niveau qu’il a pu frôler en FIBA avec son sublime bandeau sur la tête. Chapeau l’artiste.