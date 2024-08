On se demandait quelle direction allait prendre le Utah Jazz avec sa star Lauri Markkanen, la réponse a été claire ! Le Finlandais va prolonger pour 200 millions de dollars sur cinq ans et est même intransférable lors de la saison prochaine.

Lauri Markkanen a véritablement éclos en NBA du côté du Utah Jazz. Après des hauts et des bas à Chicago et Cleveland, le Finlandais a passé un cap dans les montagnes du Midwest américain et se voit récompensé par un contrat à la hauteur de ce qu’il a montré ces deux dernières saisons.

Selon Shams Charania, Tony Jones et Anthony Slater de The Athletic, l’ailier fort va prolonger chez les mormons pour 200 millions de dollars sur cinq ans.

Lauri Markkanen and the Jazz are expected to agree to a contract extension, planned to be signed Wednesday or later, making him ineligible to be traded during the 2024-25 season, sources tell @ShamsCharania, @tjonesonthenba and @anthonyVslater.

Le Jazz envoie un message limpide aux autres franchises de la Grande Ligue, Lauri Markkanen fera partie de la reconstruction. Le grand blond a rangé ses valises tout au fond de sa cave, il ne pourra pas être transféré lors de la saison 2024-25.

Selon certains observateurs, le Finlandais n’était pas sur la même timeline que son équipe, trop fort pour jouer le fond de la Conférence Ouest, peut-être pas assez pour être le leader incontestable sur le long terme. Mais avec plus de 23 points et 8 rebonds cette saison encore, il s’affirme comme un joueur de calibre All-Star, un guide pour les autres joueurs de l’effectif, un joueur qui touche 40 millions par an.

