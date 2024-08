L’Allemagne a disposé de la Grèce en quarts de finale des JO et atteint donc le dernier carré du tournoi olympique. C’est tout simplement la première fois dans l’histoire de la Mannschaft que ça arrive !

Une preuve de plus que le basket Allemand est en croissance constante depuis le titre remporté à la Coupe du Monde 2023, et peut-être même avant encore. L’Allemagne n’avait jamais atteint ce niveau alors qu’elle avait Dirk Nowitzki dans ses rangs. Mais avec un collectif bien huilé, avec un équilibre parfait entre joueurs NBA et joueurs FIBA, les hommes de Gordon Herbert pourront au minimum se battre pour une médaille.

Et en général, quand les Allemands atteignent le dernier carré d’une compétition sportive, ils peuvent être du genre assez dangereux, demandez aux footballeurs Brésiliens ce qu’ils ont pensé de leur défaite 7-1 en 2014, vous comprendrez assez vite.

FIN DU MATCH !

L’ALLEMAGNE SE QUALIFIE POUR LE DERNIER CARRÉ OLYMPIQUE POUR LA PREMIÈRE FOIS DE SON HISTOIRE ! 🇩🇪👏🇩🇪👏

76-63.

Les Grecs ont bien commencé, mais bordel… Sérénité, patience, confiance, sang-froid. Cette Allemagne est tellement forte. Quelle équipe ! 🔥🔥🔥

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 6, 2024

Sous les yeux du Wunderkind de Dallas, qui ne pouvait pas manquer cette occasion de voir sa nation briller, l’Allemagne a battu la Grèce 76 à 63, grâce notamment à un très bon Franz Wagner et l’incontournable “FIBA Dennis Schröder” qui a fermé la boutique pour les Teutons. Giannis Antetokounmpo a sorti un gros match mais n’a rien pu faire pour arrêter le collectif de l’Allemagne, qui a peu à peu pris le contrôle du match.

Nos voisins d’outre-Rhin, qui ont une nouvelle fois prouvé pourquoi ils sont les champions du monde en titre, affronteront les vainqueurs du match entre la France et le Canada, à suivre à partir de 18 heures.