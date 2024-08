En une semaine, les quatre joueurs de l’Équipe de France ont mis un point d’exclamation à leur souhait le plus cher depuis des années : mettre de la lumière sur le basket 3×3. Retour sur sept jours en lévitation, quelque part entre la Place de la Concorde et le paradis des sportifs.

France – Pologne : 21-19

Début de compétition et la ferveur est immense sur le stade. Lucas Dussoulier, Timothé Vergiat, Franck Seguela et Jules Rambaut sont du genre à se nourrir de cette ambiance et ils s’en servent pour entrer au mieux dans leur compétition. L’immense Bogucki (2m15) est essoré par Jules, les trois autres s’occupent du scoring (9 pour Dussoulier, 7 pour Seguela et 5 pour Vergiat), débuts parfaits !

France – Lituanie : 21-20

Si Seguel’Hair et André Dussolier avaient été les attaquants les plus en vue sur le premier match, cette fois-ci Rambo et La Verge prennent le relais. Victoire contre les Lituaniens, ceux qui les avaient battu à Marseille en mai dernier, et le petit bémol sur ce match c’est d’avoir mené 20-15 avant de se faire remonter jusqu’à 20-20, merci pour le coup de pression, comme si les 34 degrés à l’ombre ne suffisaient pas. Fin du deuxième jour, 2-0, entame idéale !

France – Pays-Bas : 13-20

Gros test le mercredi avec cet affrontement contre les Pays-Bas du crack Worthy De Jong, n°3 mondial et élu joueur le plus spectaculaire du circuit en 2023. Les Hollandais sont en place, les Bleus un peu moins, et la première défaite pointe le bout de son nez, contre une équipe mieux référencée, logique respectée mais les Français apprennent, ça servira forcément pour la suite.

France – Serbie : 16-19

L’un des moments les plus fous de la semaine. Mercredi soir les Français tiennent tête aux Serbes, les meilleurs basketteurs 3×3 au monde. Le maestro Majstorovic, le n°1 mondial Strahinja Stojacic, et quatre mecs candidats déclarés à la médaille d’or, que les Français n’ont – au passage – jamais battu en compétition internationale. Le début de match est bien géré par nos Bleus, mais une averse énorme interrompt le match avant une reprise 45 minutes plus tard dans un contexte absolument biblique. Bâché puis débâché pendant que le public revenu dans le stade chante à tue-tête, le terrain voit les huit gladiateurs revenir pour la fin de match mais la grinta des Serbes vient à bout des Français. Défaite, mais souvenir incroyable.

France – Lettonie : 20-22

Jeudi après-midi, l’heure du duel entre deux légendes du basket 3×3. D’un côté : Nauris Miezis, champion olympique en titre avec la Lettonie et porte-drapeau de sa délégation cette année. De l’autre ? Franck Seguela, le seul, l’unique, qui score 10 points dans ce match et tient tête à Miezis, dans un match absolument énorme, peut-être le plus beau du tournoi. Les Français s’inclinent finalement 22-20 contre l’épouvantail de la compétition, alors encore invaincu, et ils passent sur un bilan négatif (2-3) avant leur match du soir contre les États-Unis.

France – États-Unis : 19-20

Un match à prendre pour les Français, surtout contre des Américains qui jouent à trois depuis le début du tournoi. En effet, Jimmer Fredette s’est blessé à l’aisne dès le premier match et Team USA doit se passer de son meilleur joueur depuis. La fatigue est là aussi pour les Bleus mais en aucun cas ils ne peuvent se permettre de perdre contre une équipe amoindrie, sans même penser au besoin de gagner pour le classement. Malheureusement Canyon Barry est héroïque et plante SEIZE points, record du tournoi sur un match, et les Français se mettent dans le mal avec cette défaite, dans l’obligation de gagner le lendemain pour s’assurer une place au play-in.

France – Chine : 19-12

En ce dimanche après-midi les calculs sont simples. Battre la Chine pour s’offrir un play-in, étape intermédiaire avant les demi-finales. Les Chinois prennent une bourrasque, disons les termes, car les Bleus sont en mission. Marque partagée, et le destin offre… la Serbie aux Français au tour suivant. Mais à partir de là tout est possible avec ces hommes là.

France – Serbie : 22-19

22h30. L’heure des héros. Ne tournons pas autour du pot, l’Équipe de France réalise l’un des plus grands matchs de son histoire. Strahinja Stojacic envoie du grand tomar mais Jules Rambaut est immense, mais les Bleus sont incroyables, et un dernier tir de Timothe Vergiat envoie les Français en demi-finale après une victoire his-to-rique. La France est en demi-finale du tournoi olympique, et les quatre avengers Bleus ont trois chances sur quatre de gagner une médaille. Unbelievable.

LE SHOOT MONUMENTAL DE TIMOTHÉ VERGIAT POUR QUALIFIER LES BLEUS EN DEMI.

DANS. MES. VEINES. 🔥🏀🇫🇷pic.twitter.com/TtewfLnQDz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 4, 2024

🚨 MESSAGE DE JULES RAMBAUT

LE 3×3 EN DEMI FINALE, TOUS DERRIÈRE CES MESSIEURS LUNDI SOIR !!! pic.twitter.com/5vVLzD9PWS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 4, 2024

France – Lettonie : 21-14

Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Les Bleus affrontent les Lettons, sept matchs et sept victoires jusqu’alors. Des Français qui sont d’ailleurs les seuls à leur avoir posé un problème sur la phase de poules, peut-être un signe. Plus qu’un signe au final, car le match des Français est légendaire. En français we say branlée, et les boss baltes sont à terre après une véritable démo de Lucas, Timothé, Franck et Jules. Quoiqu’il arrive ces Jeux sont désormais une immense réussite, l’Équipe de France est en finale des Jeux olympiques.

🚨 JAMAIS DEUX SANS TROIS

ILS ONT ÉTÉ GRANDS. ILS JOUENT UNE FINALE CE SOIR.

ALLEZ JULES. ALLEZ LES GARS.

ON EST TOUS DERRIÈRE EUX ‼️ pic.twitter.com/XiordrHwmX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 5, 2024

France – Pays-Bas : 17-18

Finale olympique. Les termes sont fous. Face à la France les Pays-Bas, faciles vainqueurs de la Lituanie dans l’autre demi-finale. Le match est tendu, rude, physique, et son terme sera lui aussi légendaire, décidément. Malheureusement les dieux du 3×3 ne sont pas du côté des Français, et lors d’une prolongation irrespirable le génie de Worthy De Jong fait la différence. Tir exceptionnel à deux points, le plus gros tir de sa carrière, que voulez vous faire de plus…

NON MAIS LE TIR DE MABOULE SÉRIEUX JE COMPRENDS TOUJOURS PAS 🤯🤯🤯

pic.twitter.com/TyJNA9fNxw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 5, 2024

🚨 MESSAGE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE 3×3 🇫🇷

MERCI À VOUS D’AVOIR MIS LE FEU À LA CONCORDE ET À NOS COEURS ❤️❤️❤️

L’ARGENT OLYMPIQUE, C’EST MÉRITÉ ET C’EST POUR LA VIE LES GARS 🥈🥹@Jules_Rbt, @Delassebat, @timothevergiat, Franck 🫶🫶🫶 pic.twitter.com/Z5ZfAnP4rA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 5, 2024

Voilà pour ce résumé assez condensé de la compétition des Français, qui peuvent donc désormais hurler fièrement au monde qu’ils sont des médaillés d’argent olympique. Messieurs vous avez été grands, vous avez été des géants, et vous avez porté très haut les couleurs du basket 3×3 en France, avec une pensée évident pour le reste du groupe France, les Alex Vialaret, Paul Djoko ou autres Raphael Wilson restés à quai pour différentes raisons. Immense bravo à vous tous, et immense merci.