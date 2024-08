En s’imposant 76 à 63 face à des Grecs menaçants, les Allemands ont validé une série de douze succès consécutifs en compétitions intercontinentales en plus d’accéder pour la première fois de son histoire au dernier carré des Jeux olympiques. Les coéquipiers de Johannes Voigtmann et Dennis Schröder travaillent dur depuis maintenant quelques années, et ont définitivement confirmé leur statut d’équipe à faire tomber dans le basket mondial lors de ces JO Paris 2024

Ils ont pu faire une deuxième mi-temps référence sous les yeux de la légende du pays. Après sa soirée au basket 3×3 sur la Place de la Concorde, Dirk Nowitzki avait en effet décidé de se rendre à Bercy pour soutenir les petits jeunes dans leur quête d’or olympique, et on sent que sa présence a inspiré les Allemands sur le terrain.

“J’avais 7 ans quand Dirk Nowitzki a fait les JO. Nous avons fait du chemin et c’est grâce à des joueurs comme lui. C’est à nous de continuer à mener la sélection encore plus loin. Nous savons qui était là avant et maintenant c’est notre tour.” – Franz Wagner

Franz Wagner. Dennis Schroder. 🔥

Germany’s duo gets it done in #Paris2024 to help them advance to the semifinals!

🇩🇪 Wagner: 18 PTS, 3 STL

🇩🇪 Schroder: 13 PTS, 8 AST pic.twitter.com/GWOKDbS0to

— NBA (@NBA) August 6, 2024



Aussi étrange que cela puisse paraître, le basketball Allemand vit ses meilleures années alors que sa plus grande icône a pris sa retraite il y a déjà quelques années. Le groupe des frères Wagner, d’Isaac Bonga et de Daniel Theis roule sur le basket européen et mondial avec un jeu sophistiqué et une attaque efficace. Pourtant, comme nous l’a dit Johannes Voigtmann après le quart, il a fallu un long processus pour arriver aux résultats d’aujourd’hui, et notamment passer par une période où personne ne prenait vraiment au sérieux cette formation allemande.

“Il y a trois ans, nous avons dit que nous étions au début d’un cycle de 3 ans avec l’EuroBasket, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, et que nous voulions gagner 3 médailles. Tout le monde nous a regardé avec notre coach et nous a pris pour des fous. Maintenant nous sommes là, on est tout proches. J’espère que le basket allemand peut continuer à se développer encore davantage. On a vu les filles qui ont gagné l’or en 3×3 hier et les U18 ont gagné l’EuroBasket.” – Johannes Voigtmann

Cela fait bel et bien douze matchs de suite remportés par l’Allemagne en compétition internationale. Loin d’être anodin, on peut même commencer à parler de domination en fonction de ce qu’il se passe en demi-finales pour les Allemands. Pour Franz Wagner, cette nouvelle étape débloquée par la sélection de l’Allemagne aux Jeux est bien représentative de la montée en puissance récente du basket-ball allemand :