ON EST EN FINAAAALLLE, ON EST EN FINAAAAALE, ON EST, ON EST, ON EST EN FINAAAALLLE. Et c’est en immense partie grâce à Guerschon Yabusele, Isaïa Cordinier et Mathias Lessort. Oui, c’est en immense partie grâce à Guerschon Yabusele, Isaïa Cordinier et Mathias Lessort !

Quel trio ! Après les performances exceptionnelles de Guerschon Yabusele, Isaïa Cordinier et Mathias Lessort en quart de finale face au Canada, tout le monde était sous le choc et personne n’espérait qu’ils refassent aussi bien en demi-finale. Et si, si, ils l’ont fait. Les joueurs d’Euroleague sont essentiels à l’Equipe de France et l’ont porté jusqu’en finale.

Si en terme de statistiques pures, ils n’ont pas autant noirci la feuille que face à la bande de Shai Gilgeous-Alexander, les trois joueurs ont été extraordinaires en terme d’attitude, d’énergie et de prise de responsabilité. Ils ont sauté aux yeux de toute la planète basket-ball.

France goes as far as Yabusele, Lessort, and Cordinier takes them. Euroleague players are HOOPERS and they show up every international competition!

— Grant Williams (@Grant2Will) August 8, 2024

Guerschon Yabusele (17 points).

Isaïa Cordinier (16 points).

Mathias Lessort (10 points).

Quel boulot encore. Quelle intensité.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 8, 2024

Puisque le dernier papier a porté chance, faisons-les choses dans le même ordre !

Isaïa Cordinier a de nouveau été le détonateur dans le premier quart-temps. Une entame stellaire où il était le seul à surnager dans une attaque maussade. Des rebonds fous, de l’énergie, des drives Dwyane Wadesque et même un shoot à 3-point dans le corner. Il a porté cette équipe de France lorsqu’elle ne tenais pas debout. Plus tard, il a défendu comme un chien enragé, sorti d’énormes relais sur Dennis Schroder et Franz Wagner et continué à peser offensivement. Il a même parfois été le seul en mesure de remonter le ballon ! Il a checké Carmelo Anthony à la fin du match, et c’était lui le meilleur attaquant de la poignée de main (on rigole, mais quand même). Ah oui, au fait, il n’a pas tremblé au moment de finir le match sur la ligne des lancers.

Ses stats : 16 points, 7 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions à 6/13 au tir et 2/5 de loin.

Isaiah Cordinier peut être dans le 5 de la compétition.

Pardon mais, pardon mais il est incroyable.

Et cette phrase est INCROYABLE.

QUELS MATCHS IL ENVOIE EN QUART ET DEMIE BORDEL !!!

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 8, 2024

Guerschon Yabusele nous fait perdre nos mots. Depuis qu’il a intégré le cinq majeur des Bleus, il a été à chaque fois le meilleur scoreur de l’équipe. Le joueur du Real Madrid a drivé comme un buffle, shooté comme un sniper et délivré une intensité physique qu’on a que rarement vu, tout simplement. Au début du troisième quart-temps, lorsque le reste de l’attaque a pataugé et que la défense ne parvenait plus à faire le moindre stop, il a enchaîné panier sur panier. Si la France a gagné cette période et pris le large pour la première fois, c’est grâce à Guerschon Yabusele.

Ses stats : 17 points, 7 rebonds et 2 passes décisives à 7/11 au tir.

MVP OF FRANCE? 🇫🇷🐻

Guerschon Yabusele in group phase games at the Olympics: 𝟔.𝟖 𝐏𝐓𝐒 in 6 games

Guerschon Yabusele in elimination games at the Olympics: 𝟏𝟐.𝟐 𝐏𝐓𝐒 in 5 games

Rose to the occasion once again 🔥#Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/5LtPMzWuQS

— FIBA (@FIBA) August 8, 2024

« Guerschon leur a CASSÉ LA GUEULE »

OUI EVAN pic.twitter.com/IZyVRLsOTk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 8, 2024

Et puis Matthias Lessort … Le pivot n’a été utilisé que cinq minutes en première mi-temps et a apporté ce qu’il fait de mieux, du physique à l’intérieur, des moves au poste et des énormes rebonds. Mais que dire de la deuxième ? Le joueur du Panathinaïkos a été envoyé au feu et a brillé dans un registre qui n’est pas le sien habituellement. En défense, il a été ciblé, mais a tenu ses switchs avec brio et a réalisé de superbes aides en récupérant un nombre de ballons astronomiques. Bien sûr en attaque, il n’a jamais cessé son activité. Juste, bravo.

Ses stats : 10 points, 4 rebonds et 1 contre à 4/5 au tir.

Une statue pour Mathias Lessort.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 8, 2024

En plus des paniers, il y a les célébrations. Les trois joueurs ont été chercher le public après chaque réussite, comme possédés par le moment. Ils sont le cœur de cette Equipe de France.

Isaïa Cordinier et Guershon Yabusele peuvent prétendre à une place dans le cinq tournoi. Mathias Lessort au trophée de sixième homme des JO s’il existait. C’est juste exceptionnel ! C’est juste exceptionnel !