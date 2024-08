La France, quatrième équipe dans l’histoire à jouer deux finales des JO consécutives !

Avec un cœur énorme, l’Équipe de France de basket a éliminé l’Allemagne. 3 ans après, les Bleus sont de retour en finale des JO !

Les Bleus n’ont jamais gagné une médaille d’or olympique en basket. Ce samedi, la France aura une nouvelle occasion de gagner la plus belle des médailles. Pour cela, il faudra battre la Serbie ou Team USA.

Une issue incroyable alors que les tricolores avaient eu toutes les peines du monde en phase de poules, avant de sortir le Canada puis l’Allemagne, deux des favoris pour le podium. Ascenseur émotionnel de malade pour nous autres fans français.

Ce retour en finale des Bleus, il nous rappelle de beaux souvenirs puisqu’il y a 3 ans (les JO avaient été décalés d’un an à cause du COVID), les Français étaient déjà en finale des JO à Tokyo, perdant d’un rien face au Team USA de Kevin Durant.

Une nation deux fois en finale de suite aux JO, c’est une performance assez hors du commun. En fait, il n’y a que quatre équipes nationales à avoir réussi cette performance. Team USA bien entendu, mais aussi l’ancienne URSS dans les années années 50 et 60, l’Espagne de la génération dorée en 2008 et 2012 et désormais les Bleus (2020 et 2024)

Nicolas Batum et ses coéquipiers doivent à présent faire ce que eux-mêmes et leurs prédécesseurs n’ont pas réussi en 1948, en 2000 et en 2021, aller chercher cette médaille d’or qui manque tant au palmarès français.

Reste à savoir si ça sera face à Nikola Jokic et la Serbie ou plus vraisemblablement face à l’armada de Team USA de LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry.