Après un premier match de poule face aux Bleus où le duo avait été incandescent en combinant 52 points, Dennis Schroder et Franz Wagner ont produit une performance décevante dans la revanche française en demi-finale des JO Paris 2024.

28 points, 10 rebonds et 7 passes, en shootant à 10/28 au global et 5/17 au cumulé à 3-points, le tout avec 4 turnovers.

Pour une paire de joueurs censée porter les espoirs de leur équipe en demi-finale d’un tournoi ultra important, c’est une performance largement décevante, qui a coûté le match à l’Allemagne. Au-delà des stats, l’impression visuelle du duo perdant a confirmé que les deux joueurs de NBA n’y étaient pas vraiment.

Franz Wagner n’a pas provoqué le moindre lancer-franc et était complètement invisible pendant 80% du match. Surtout, c’est un peu lui qui a scellé l’issue du match, en perdant l’équilibre et causant une perte de balle alors qu’il ne restait que 12 secondes au chrono et que l’Allemagne était à -2. De quoi fait oublier son énorme 3-points juste avant, qui avait fait transpirer les Français.

franz wagner turnover pic.twitter.com/3nCwjBfF7u

— who is @goaltend (@2MANYBRIDGES) August 8, 2024

Pour ce qui est de Dennis Schroder, la gestion a été en-deçà et les pourcentages de loin n’ont pas été bon non plus. 3 pertes de balle et seulement 4 passes décisives alors qu’il tournait à 7,8 assists dans le tournoi jusqu’ici. Sans oublier un affreux 3/11 depuis le parking. C’est simple, l’Allemagne a été à -8 au plus/minus quand Dennis Schröder était sur le terrain.

Comment ne pas mentionner les différentes tentatives du meneur bloquées par Victor Wembanyama, le manque de hargne en défense et la difficulté à trouver ses coéquipiers dans les bons spots. C’est souvent par lui que vient la victoire allemande, cette fois-ci il n’a pas pu assumer son rôle de taulier.

Wemby with the huge block on Schroder:pic.twitter.com/dLK70pIrTz

— WembyMuse (@Wemby_Muse) August 8, 2024

“On voulait vraiment stopper Wagner et Schroder, on les a fait déjouer, on savait que si on les limitait ça changerait beaucoup de choses.” – Andrew Albicy

Tout ça pour dire que les Allemands n’ont pas pu se reposer sur leurs points forts habituels dans cette demi-finale des JO Paris 2024, et ça leur a coûté cher. De Nicolas Batum à Victor Wembanyama en passant par Isaïa Cordinier et tous les autres, l’effort collectif et l’intensité démontrée par les Bleus a largement fait déjouer le duo de stars allemand.