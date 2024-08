L’Equipe de France féminine de basket retrouve la Belgique ce vendredi à 21h, en demi-finale des Jeux olympiques. L’occasion de se remémorer l’affrontement entre voisins le plus fou de ces dernières années, qui a eu lieu le 10 juillet 2018 à Saint-Pétersbourg.

Aucune intention de remettre de l’huile sur le feu, remuer quelconque couteau dans la plaie, ni même d’utiliser un champ lexical qui diviserait à nouveau ces deux voisins géographiques, qui font preuve d’une incroyable bienveillance l’un envers l’autre dans ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Ici, il est simplement question de (re)mettre en lumière l’un des plus gros affrontements entre Français et Belges, qui a été haletant jusqu’à la dernière seconde, littéralement.

Nous sommes en 2018, la France et la Belgique peuvent légitimement être considérées comme deux des meilleures nations de football du moment. On a Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ngolo Kanté et Hugo Lloris chez les Bleus, finaliste de l’Euro 2016. Puis Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Vincent Kompany et Thibaut Courtois du côté de nos amis du plat pays et leur génération dorée. Si ces joueurs ont connu des fortunes diverses depuis, en 2018, à l’époque, c’était le haut du panier à tous les postes. Et ces joueurs se battent donc ce jour-là pour une place en finale de la Coupe du Monde.

Le match en lui-même était très chiant à suivre, très défensif avec peu d’occasions, il a fallu une tête de Samuel Umtiti sur corner pour débloquer la situation. Cette célébration est devenue iconique et fait encore cauchemarder nos amis d’outre-Quiévrain. Thibaut Courtois avait d’ailleurs eu du mal à le digérer, donnant lieu à des piques interposées et des chambrages incessants entre citoyens des deux pays.

Ce vendredi, les basketteuses françaises et belges vont également espérer atteindre la finale, celle des Jeux Olympiques. La France veut satisfaire son public tandis que la Belgique préfère quand même installer la clim (et venger les footeux tant qu’on y est). Les gagnantes auront très probablement la lourde tache d’affronter A’Ja Wilson, Breanna Stewart et le reste de la Dream Team Américaine en finale.

Bien sûr, en basket, même si Team USA est hors catégorie, la France et la Belgique restent des pays qui comptent dans le paysage de la balle orange chez les femmes. Comme en 2018, cet affrontement aux allures fratricides peut faire date en ce qui concerne les oppositions sportives franco-belges.

En effet, imaginez seulement Marine Johannès casser la démarche après un 3+1 sur un step-back qui nous enverrait des relents de Vegedream. Ou encore l’intérieure Kyara Linskens être en mode Thibaut Courtois dans sa raquette et contenir (presque) tous les assauts tricolores. Ça laisse rêveur non ?