C’était lors de l’EuroBasket 2023. Belgique et France se rencontraient en demi-finales de la compétition pour décider de qui irait en Finale pour ramener l’or à la nation. Le moment qu’a choisi la Belgique pour vraiment s’affirmer sur la scène internationale comme l’une des meilleures équipes du monde, et montrer à la planète qu’il y allait avoir un changement de statut chez les grandes nations du basket.

Sûrement les deux favorites avant le début de la compétition. France et Belgique se retrouvent en demi-finale de l’EuroBasket 2023. Deux équipes arrivées en tête de leur groupe et ayant dominé leur quart de finale. A la clé, une chance de s’emparer de l’or européen, et de démontrer qui c’est qui joue le mieux au basket parmi les francophones. Avant ce match c’était encore l’Équipe de France de Sandrine Gruda dans la peinture, nos Françaises ayant gagné six des sept derniers matchs face à la Belgique. On était assez confiant… on ne l’est pas restés très longtemps. Les Françaises mènent brièvement, mais c’est rapidement un 18-8 cinglant qui est infligé dès le premier quart temps, et Emma Meesseman commence son règne de terreur.

L’intérieure de la Belgique fait la totale aux Françaises sur ce premier quart temps. Contre, interception, rebond offensif, and one, hop, vous avez vu, ça fait 12 points en dix minutes. Nos Bleues, elles, ont mis… trois tirs. La France n’a pas de solution pour gérer la grande flamande. En même temps, la poste 5 n’a pas été MVP des Finales en WNBA pour rien. Et au deuxième quart, ça empire pour les françaises. Julie Vanloo pète un boulon, et bien nourrie par les rebonds offensifs d’Emma Meesseman, envoie un 4/6 à 3-points sur le seul deuxième quart. Cela devenait évident, le danger belge n’allait pas venir uniquement de l’intérieur, et l’écart se creuse jusqu’à atteindre les 17 points sur un tir primé d’Antonia Delaere.

Entre-temps, Sandrine Gruda s’est réveillée et a commencé à un peu bosser dans la peinture sur ce deuxième quart, inscrivant six points. Et la défense française se resserre dans un troisième quart temps où les Belges n’inscrivent que deux paniers. C’est ce moment qu’Alexia Chery choisit pour sortir de sa boîte. A coups de contre, et de tirs de loin, l’intérieure française montre que les Françaises vendront chèrement leur peau. Les Bleues reviennent à huit points des Belges à la fin du dernier quart.

Au cours d’un dernier quart bien disputé dans lequel les deux équipes ne lâchent pas, la France rattrape petit à petit son retard. Kyara Linskens et Emma Meesseman sont redoutables dans la raquette et dominent nos françaises au rebond, mais les Bleues perdent moins de ballons et utilisent leurs cartouches avec plus de parcimonie. Mais dans ce quatrième quart, c’est encore une autre joueuse qui va sortir de sa boîte, et malheureusement elle est Belge. Julie Allemand trouve de la passe maligne et inscrit sept points dans la dernière période de la rencontre, dont les deux lancers francs bien bien bien clutch dans les dernières secondes du match, alors que la France était revenue à -2. Score final 67-63, ce sont bien les Belges qui iront en Finale de l’EuroBasket 2023.

Dans le sillage d’une Emma Meesseman complètement injuste (24 points, 9/17 aux tirs, 100% à 3-points, 5 passes, 4 interceptions, 3 contres), les Belges s’étaient bien imposées face aux Françaises, avant d’aller chercher l’or en Finale de l’EuroBasket 2023 face aux Espagnoles, dans un match plus simple pour elles. C’est donc sur cette demi-finale que se sont quittées Bleues et Belges, et quelque chose nous dit que nos tricolores ne seraient pas contre prendre une revanche face à leurs meilleures ennemies lors d’une autre demi-finale, dans une compétition encore plus prestigieuse.