Après la victoire de l’Équipe de France en quarts de finale contre l’Allemagne, un sujet est très vite revenu sur la table : le duel entre la France et la Belgique, et plus précisément un potentiel goût de revanche dans l’air…

Il y a un an les Françaises s’inclinaient lors de l’Eurobasket 2023, en demi-finale, face à une Belgique en pleine bourre et championne d’Europe deux jours plus tard. Vendredi, à Paris, la France affrontera la Belgique en demi-finale des Jeux olympiques. Forcément des envies de revanche pour certaines, alors que d’autres préfèrent faire abstraction du passé pour mieux se projeter. Petit florilège des déclarations postgame de nos winneuses du jour, récupérées sur place par TrashTalk.

Leila Lacan :

“On n’a pas oublié, c’est encore là. On verra si on arrive à réagir différemment dans deux jours.”

Iliana Rupert :

“C’est une équipe qu’on connaît par cœur. Elles nous connaissent par cœur aussi. On sait que ça va être une rencontre intense. C’est une demi-finale olympique donc ça va être d’une intensité folle. […] Le passé c’est le passé. On ne pense pas trop à ça, en tout cas pas maintenant. Je pense que ça nous motivera toutes intérieurement. C’est une nouvelle équipe qui est ici. Il faut un peu se rappeler du passé mais pas non plus en faire l’objectif principal.”

Romane Bernies :

“C’est nos meilleures ennemies. J’ai confiance au destin et en les filles, on va prendre notre petite revanche sur l’an dernier.”

Sarah Michel :

“Pas forcément une revanche non. Bien sûr qu’on était déçues l’année dernière elles ont pas la même équipe, on a pas la même équipe, on est surtout concentré sur le match qui arrive et pas sur ce qu’il s’est passé l’année dernière. Bien sûr on a tiré des leçons sur certaines choses mais aujourd’hui on ne joue pas de la même façon non plus.”

Marième Badiane :

“On a une revanche à prendre, on est à la maison cette fois-ci, on a cœur de montrer que l’histoire ne va pas se reproduire. Emma Meeseman est une des meilleures joueuses du monde et moi personnellement ça me motive

Marine Johannès :

“On savait que si on gagnait on allait jouer la Belgique. Je n’étais pas là lors des deux dernières confrontations en compétition mais j’ai un souvenir du quart de Coupe du Monde. Ça fait quelques années mais ça pique toujours. C’est une des meilleures équipes. Elles ont une des meilleures joueuses au monde [Emma Meesseman]. C’est un gros match qui nous attend.”

Valériane Ayayi :