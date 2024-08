L’Équipe de France féminine de basket fait face à la Belgique ce soir (21h) en demi-finale des JO de Paris 2024. Les Bleues peuvent s’assurer d’une médaille dès aujourd’hui en cas de victoire.

Il y a comme une odeur de derby dans l’air ou du moins un goût de revanche. Il y a un an, les filles de la Belgique sortaient nos Bleues en demi-finale de l’EuroBasket 2023. Un souvenir que les joueuses de Jean-Aimé Toupane n’ont évidemment pas oublié.

Si on file un poil plus loin, ce France – Belgique c’est une affiche qui est de plus en plus un classique en basket féminin. Il y a la demi de 2023 donc mais aussi un quart de finale en 2019 (remporté par la France) et un quart au Mondial 2018 (remporté par la Belgique). 4ème match à élimination directe entre les deux nations en 6 ans, elles commencent à se connaître.

Comme depuis le début du tournoi, les Bleues s’appuieront sur la créativité et le talent de Gabby Williams et une Marine Johannès bouillante en sortie de banc. Les tricolores devront se méfier d’Emma Meesseman, l’excellente intérieur belge et principale menace offensive des Cats. Meesseman est la meilleure scoreuse du tournoi olympique mais aussi la meilleure contreuse. Autant dire que Marième Badiane, Valériane Ayayi et Iliana Rupert auront bien du boulot pour la freiner sous les panneaux.

La nation qui remportera ce match retrouvera la vainqueur de Team USA – Australie en finale des JO de Paris 2024, avec la certitude d’avoir une médaille au tour du cou (or ou argent).