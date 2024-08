Alors que la nuit était entièrement tombée sur le village olympique et qu’on s’était à peine remis de nos émotions de la journée, ce bon vieux Shams Sharania de The Athletic nous a envoyé une Shams bomb dont il a le secret : les affiches des Christmas Games. Bon, on ne dit pas que tout le monde s’en fout vu le contexte, mais on le pense un peu quand même.

NBA Christmas Day games for the 2024-25 season, per sources:

🎄Spurs at Knicks

🎄Timberwolves at Mavericks

🎄76ers at Celtics

🎄Lakers at Warriors

🎄Nuggets at Suns

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 9, 2024

On ne sait pas encore les horaires ou quoi que ce soit d’autre, mais au moins on connaît les oppositions et on sait qui joue où. Ce sera donc un Knicks – Spurs, un Mavericks – Timberwolves, un Celtics – 76ers, un Warriors – Lakers et un Suns – Nuggets au(x) repas de Noël cette année. De l’affiche alléchante, de la vieille rivalité, des équipes qui ne s’aiment pas beaucoup, que demander de plus ? Bien sûr on remarque quelques étrangetés. Une équipe du fin fond de sa conférence a droit à un Christmas Game tandis que le Thunder, premier de cette même conférence n’en a pas. On note aussi que les Timberwolves ont leur premier Christmas Game pour la première fois depuis 1359. Et bien sûr, le 31ème duel Stephen Curry – LeBron James de suite en Christmas Game. C’est aussi ça, la magie de Noël.

Voilà voilà… Bon par contre, c’est vraiment pas contre toi Shams, mais disons qu’on est en août à un jour des finales des Jeux olympiques et qu’on a quelques préoccupations un peu plus importantes que les affiches des Christmas Games 2024. Bel été à toi et au Woj’ cela dit.

Source texte : The Athletic