Qualifiés en finale des JO de Paris 2024 après un affrontement splendide face à la Serbie, Team USA va affronter l’Equipe de France devant son propre public ce samedi soir. Un match aussi attendu par le peuple français que par les Avengers.

LeBron James :

“C’est une équipe très compétitive qui joue ensemble depuis longtemps. Ce sont les premiers JO de Victor Wembanyama mais leur équipe joue ensemble depuis un moment. Ils sont poussés par leur public, j’ai hâte de les affronter.”

Kevin Durant :

“Ce sera encore un dog fight. Ils jouent à la maison et on sait que ça va être le match le plus regardé depuis que je joue en FIBA. Je suis très impatient, nous le sommes tous. C’était un gros test pour nous ce soir. Nous savons ce dont nous sommes capables et nous sommes prêts à tout.” “Ça va être un test difficile. Surtout ici, ils jouent avec la confiance. Ils ont changé d’état d’esprit. Isaïa Cordinier a joué de manière incroyable. Nous savons ce que Evan Fournier, Victor Wembanyama, Guerschon Yabusele et les autres peuvent faire. J’ai hâte de cette finale, surtout ici. Ça va être plus bruyant que jamais. Je pense que c’est le public le plus bruyant que j’ai vu en FIBA.”

Stephen Curry :

“Ils jouent à la maison. Ils ont un peu changé leurs rotations sur les deux derniers matchs et ça a fonctionné. Isaïa Cordinier et Guerschon Yabusele ont très bien joué. Victor Wembanyama peut s’enflammer à n’importe quel moment. Evan Fournier a mis des gros tirs. Ils vont être boostés par leur public et nous devons mieux démarrer que ce soir [contre la Serbie]. Sinon, je ne connais pas beaucoup leurs systèmes. Nous allons avoir 48h pour nous préparer pour ce match.”

Joel Embiid :

“C’est une bonne équipe. Ils ont fait beaucoup de changements dans leurs lineups. Isaïa Cordinier est arrivé et joue très bien. Peu importe leur plan de jeu, nous suivons notre mission. Si nous faisons ce que nous devons faire, c’est-à-dire faire des stops et courir, nous aurons nos chances.”

Steve Kerr :