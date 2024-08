Nouveau petit point médailles aux JO de Paris 2024 après la journée du 8 août ! Une journée marquée par trois nouvelles médailles, une en cyclisme sur piste (or) et les deux autres en kitesurf et en box (argent). La France en est désormais à 54 médailles au total !

🏅 LE CLASSEMENT DES MÉDAILLES ! (JOUR 13) 🏅 pic.twitter.com/h0IVTq8FBB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 8, 2024

LE CLASSEMENT DES MEDAILLES