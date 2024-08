FRANCE – ALLEMAGNE, COMMENTÉ EN DIRECT !! Le replay du live TrashTalk (8 août)

Hier la France du basket a vécu un très grand moment de son histoire, avec la qualification des Bleus pour la finale des Jeux olympiques de Paris 2024. Une journée historique pour le sport français, et sachez que TrashTalk était – une fois de plus – en live de 17h à 23h. Allez, envoyez le replay, et celui-là gardez-le bien au chaud.

Il y a des jours dont on ne se souviendra pas spécialement.

Puis il y a le jeudi 8 août 2024.

Hier l’Équipe de France a battu l’Allemagne, hier la Serbie a poussé Team USA dans ses derniers retranchements. Deux demi-finales exceptionnelles que TrashTalk a commenté et dont TrashTalk se souviendra longtemps, comme vous on imagine.

En attendant de revenir sur cette dinguerie astronomique, on vous file les clés du replay, parce qu’on ne va pas se priver de vivre plusieurs fois ces merveilleuses émotions !