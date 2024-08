On a eu droit à une deuxième revanche de match de poule dans les demi-finales avec cet affrontement entre Serbie et Team USA, deux anciens pensionnaires du Groupe C. Dans un match à la physionomie complètement folle, les Serbes ont d’abord dominé outrageusement les Américains, avant de voir les USA revenir de manière spectaculaire dans les dernières minutes de cette demi-finale des JO Paris 2024.

Après avoir roulé sur Nikola Jokic et les siens pour leur premier match des JO Paris 2024, voilà que les États-Uniens se repointent à nouveau pour refaire la leçon à la Serbie. Au vu du premier match remporté de 26 points par les Américains, on se pose devant la rencontre sans avoir beaucoup d’espoir pour les Serbes. Et pourtant.

Malgré un Stephen Curry complètement cheaté qui rentre cinq tirs primés et finit le premier quart-temps avec 17 points, les Serbes rentrent dans la gueule des Américains de manière immédiate et leur infligent un 23-31. Les coéquipiers de Nikola Jokic ne sont pas plus impliqués que cela en défense, c’est leur réussite aux tirs qui ne laisse aucune chance à Team USA.

Mais comment les Serbes du parking ?!?!

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 8, 2024

Dans le deuxième quart, les Serbes ne relâchent pas l’accélérateur. En fait, ils continuent même de passer les vitesses, et arrivent carrément à mener de 17 points contre la Team USA de LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry et Joel Embiid. Justement, chez Team USA, on commence à se dire qu’il serait temps d’arrêter les conneries et on se remobilise. LeBron James donne le ton en défense, et Jojo envoie un gros message en faisant sauter le Joker comme un lapin et finissant par un énorme dunk bien méchant. Il aura fallu tous ces efforts pour revenir à 10 points de la Serbie au retour au vestiaire, et on se dit alors que le troisième quart-temps va être un sacré champ de bataille.

C’est dur pour Team USA. leBron et Steph font les efforts, mais en face les Serbes ont activé le cheat code du parking

Serbie 54 – 44 USA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 8, 2024

Quand on fait face à une équipe qui a des pourcentages surréalistes au tir sur une première mi-temps, on a tendance à se dire que ça ne durera pas. Après avoir fait 10/19 de loin sur la première mi-temps, on était amenés à penser que les Serbes finiraient par perdre la mire.

Sauf que les Serbes font 5/10 à 3-points sur le troisième quart. Les Serbes remportent même la période. Et les Serbes sont encore et toujours devant à l’issue de l’avant-dernier quart-temps, en menant de 13 points.

On s’inquiète quand pour Team USA ? Parce que là il y a le feu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 8, 2024

Ce coup-ci, les Américains sont vraiment fâchés.

Dès le début du quatrième quart, on a droit à une possession US énorme, où les Américains récupèrent la balle sur une faute après un gigantesque 3-points de Kevin Durant, et enchaînent avec un longue distance bien clutch de Devin Booker. Le momentum tourne, Joel Embiid chauffe, enchaîne and-one, fade-away sur le Joker et gros contre, puis sur un drive de LeBron James, nos ‘ricains parviennent à égaliser 84 à 84. Les Serbes reprennent l’avantage, et ont même l’occasion de repasser à +5 avec un tir grand ouvert qui fait suite à un rebond foiré. Mais Ognjen Dobric rate la mire.

Duel entre Joel Embiid et Nikola Jokic en demi-finale des JO, me gusta.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 8, 2024



Team USA est comme Michael Myers dans Halloween, quand vous avez l’occasion de l’achever, il vaut mieux le faire. Les Américains enclenchent un énorme run de 7-0 sous l’impulsion de Steph et LeBron, ne laissant aucun espoir de retour. La fin de match est bien gérée par Team USA, avec Durant puis Curry qui mettent le couvercle.

Les Américains n’auront gagné qu’un quart-temps, le quatrième. La bande de LeBron a réussi à triompher et explose de joie au coup de sifflet final. Stephen Curry a été titanesque (36 points à 12/19 aux tirs dont 9/14 à 3-points), LeBron James était en mode triple double (16 points, 12 rebonds, 10 passes à 6/9 aux tirs et 2/4 de loin), et Joel Embiid (19 points) a brillé devant le public français et Nikola Jokic (17 points, 11 passes).

🇺🇸 95 🇷🇸 91

Les Avengers ont eu très très très peur mais ça passe ! La Serbie a fait 35 minutes en tête mais à la fin c’est Team USA qui gagne.

Un instant-classic du basket FIBA !

La France affrontera les États-Unis en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 8, 2024

On a tout de suite compris la déception des Serbes tant l’issue de la rencontre a été cruelle pour Bogdan Bogdanovic et les autres. La Serbie a fait un match presque parfait, ne perdant que 7 ballons, dominant les Américains aux rebonds et proposant 38% de loin.

Mais en face, c’est Team USA. Une dizaine de futurs Hall of Famers, 50% de réussite à 3-points, et des titres de MVP dans tous les sens. Les Serbes peuvent être fiers de leur parcours, et on souhaite beaucoup de courage aux Allemands pour aller chercher la médaille de bronze des JO Paris 2024 face à eux.

Nous, on a rendez-vous avec l’équipe à la bannière étoilée, en finale des Jeux olympiques.

