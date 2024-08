Stephen Curry MONSTRUEUX face à la Serbie : 36 points à 9/14 à 3-points !

Team USA est revenue de l’enfer pour battre la Serbie au bout du money time. L’Oncle Sam peut dire un grand merci à Stephen Curry, tout simplement incroyable dans cette rencontre.

C’est un thème qui avait été mentionné à plusieurs reprises durant ces JO de Paris 2024 : Stephen Curry n’avait pas encore réalisé un vrai bon match avec Team USA dans le tournoi. Maladroit, le Chef laissait LeBron James et Kevin Durant assurer le leadership offensif. Pour autant, on se doutait que l’heure du meneur des Warriors allait venir et ce fut le cas ce soir face à la Serbie.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour voir Baby Face prendre la température. En feu d’entrée, Steph a planté 17 points dans le premier quart-temps avec 5 tirs primés ! Il fallait bien ça pour répondre au coup de chaud serbe. Malgré cela, Team USA a dû courir après le score jusqu’au bout et se faire bien peur. Il y avait encore 13 points d’avance pour la Serbie avant de commencer le money time !

Stephen Curry a encore été là en fin de match au moment de la grosse remontada des siens. Il ajoute 9 points dans le money time dont les 2 lancers qui mettent fin au suspense, dans un quart-temps monumental de la part de Team USA.

Stephen Curry face à la Serbie : pic.twitter.com/NfWWudvIZK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 8, 2024

La feuille de match du Chef ? 36 points, 8 rebonds, 12/19 au tir et 9/14 de loin ! Une vraie Masterclass ! Curry finit à un seul tir primé du record aux JO (codétenu par Carmelo Anthony, Oscar Schmidt et Karl Tillman)

Most 3PM in an Olympic game:

10 — Oscar Schmidt

10 — Carmelo Anthony

10 — Karl Tillman

9 — Steph Curry pic.twitter.com/MaW5tmV5ON

— StatMamba (@StatMamba) August 8, 2024

36 points, c’est aussi la seconde meilleure performance de l’histoire de Team USA derrière les 37 points de Carmelo Anthony en 2012 face au Nigeria.

There have been only four (4) games in Olympic men’s basketball history an American has scored more than 30 points:

• Carmelo Anthony – 37 pts (2012)

• Stephen Curry – 36 pts (2024)

• Carmelo Anthony – 31 pts (2016)

• Stephon Marbury – 31 pts (2004)

The chef COOKED today. pic.twitter.com/rcUkWDXPde

— Ben Stevens (@BenScottStevens) August 8, 2024

Stephen Curry a sorti une performance extraordinaire pour sauver Team USA en demi-finale des JO. Les Bleus sont prévenus, le Chef a retrouvé la mire au meilleur des moments, il ne faudra pas lui laisser le moindre espace en finale.

Source texte : StatMamba / Ben Stevens