Après la victoire face à l’Allemagne et la qualification de la France pour la finale des Jeux olympiques, Nicolas Batum a abordé plusieurs sujets et notamment celui de la finale de samedi. Seule certitude : ce sera son dernier match avec l’Équipe de France.

S’il repartira pour un tour avec les Clippers à la rentrée, avec les Bleus Nicolas Batum joue actuellement ses dernières minutes. Des dernières minutes qu’il disputera donc à l’occasion d’une finale olympique, pour une Last Dance internationale dont n’importe quel joueur rêverait. Propos récupérés par TrashTalk.

“Finir sur une bonne note ce serait magnifique, moi ce sera ma dernière avec ce maillot”

Champion d’Europe en 2013, médaillé de bronze à la Coupe du Monde 2014 et à la Coupe du Monde 2019, médaillé d’argent olympique en 2021 et également proprio de trois autres médailles européennes, Nicolas Batum possède d’ores et déjà un palmarès international long comme le bras de Wemby, un CV qui s’étoffera encore un peu plus samedi. Imaginez s’il finissait sur une médaille d’o… non, on ne dit rien, mais imaginez quand même.