Qui dit JO de Paris 2024 dit présentation XXL de l’événement, équipe par équipe mais aussi groupe par groupe. On finit notre tour d’horizon avec le Groupe C, avec Team USA, la Serbie, Porto Rico et le Soudan du Sud.

Le programme

28 juillet (11h) : Soudan du Sud – Porto Rico

28 juillet (17h15) : Serbie – Etats-Unis

31 juillet (17h15) : Porto Rico – Serbie

31 juillet (21h) : Etats-Unis – Soudan du Sud

3 août (17h15) : Porto Rico – Etats-Unis

3 août (21h) : Serbie – Soudan du Sud

Les rosters

Team USA : Stephen Curry, Jrue Holiday, Tyrese Haliburton, Devin Booker, Anthony Edwards, Derrick White, LeBron James, Jayson Tatum, Kevin Durant, Anthony Davis, Bam Adebayo, Joel Embiid.

Serbie : Aleska Avramovic, Bogdan Bogdanovic, Dejan Davidovic, Ognjen Dobric, Marko Guduric, Nikola Jokic, Nikola Jovic, Vanja Marinkovic, Vasilije Micic, Nikola Milutinov, Filip Petrusev, Uros Plavsic.

Porto Rico : Jose Alvarado, Tremont Waters, George Conditt IV, Ismael Romero, Chris Ortiz, Jordan Howard, Isaiah Pineiro, Stephen Thompson, Davon Reed, Gian Clavell, Aleem Ford, Arnaldo Toro.

Soudan du Sud : (groupe pas encore officialisé)

Les principales têtes d’affiche

On ne va évidemment pas écrire tout l’effectif de Team USA, mais disons que les 12 auraient une place dans cette section. On peut quand même mettre le curseur sur Stephen Curry, qui dispute ses premiers JO en carrière, Kevin Durant (s’il joue) qui peut devenir le premier joueur à remporter 4 médailles d’or et l’éternel LeBron James, de retour en sélection à 39 ans. Pour les autres nations, il faut évidemment parler de Nikola Jokic, MVP de NBA à trois reprises lors des 4 dernières saisons. Chez les Serbes, le Joker sera bien accompagné car Bogdan Bogdanovic est de la partie comme l’ancien MVP d’EuroLeague, Vasilije Micic ou le bon Nikola Milutinov dans la raquette. On retient aussi la présence de Jose Alvarado, le malicieux meneur des Pelicans pour mener Porto Rico avec Tremont Waters. Carlik Jones incarnera quant à lui la principale menace pour le Soudan du Sud.

Les prédictions maison

Un peu comme le Groupe B, le Groupe C est clairement déséquilibré avec Team USA et la Serbie qui semblent promis aux deux premières places. Le match d’ouverture entre les deux équipes vaudra son pesant d’or. Derrière, Porto Rico et le Soudan du Sud (qui découvre les Jeux olympiques) semblent condamnés à se battre pour espérer une hypothétique meilleure 3ème place, ce qui leur offrirait un billet pour les quarts de finale. Les deux équipes s’affrontent d’entrée, autant dire qu’on saura probablement l’ordre entre les deux dès la fin de la première journée de poule. Voir une autre équipe que Team USA ou la Serbie aux deux premières places serait un véritable séisme, mais la grosse résistance du Soudan du Sud face aux Américains à Londres laisse la porte ouverte à des surprises.

Le Groupe C des JO de Paris 2024 nous annonce une bataille entre Team USA et la Serbie pour la première place. Porto Rico et le Soudan du Sud tenteront eux de déjouer les pronostics pour rejoindre les quarts.