Victor Wembanyama s’apprête à disputer ses premiers Jeux Olympiques sous le maillot de l’Equipe de France, et plus globalement, sa première grande compétition internationale avec les A. Que doit-on / peut-on attendre de l’Alien pour son baptême du feu ?

Il est d’ores et déjà l’attraction principale de l’Equipe de France de basket, et l’un des principaux athlètes tricolores à suivre pour ces JO de Paris. Wemby est répertorié comme étant le plus grand Français de ces Jeux Olympiques avec ses 2 mètres 24. Ça c’est de l’info qui informe, mais il n’attend que de devenir le plus grand par l’aura et le talent également. Cette première compétition internationale pourrait être un bon point de départ pour sa legacy, même si au final, il a déjà prouvé que l’avenir lui appartenait lors de la Coupe du Monde U19 en 2021.

Lors de cette compétition, Victor Wembanyama avait dominé Chet Holmgren, considéré comme l’un de ses rivaux par de nombreux observateurs américains. Pourtant, à cette époque, le n°1 de la Draft 2023 n’a alors que 17 ans, soit deux ans de moins que la plupart de ses adversaires, dont Chet Holmgren, mais aussi Kenneth Lofton Jr. qui avait fait un sacré chantier dans la raquette Française lors de la Finale. C’est bien lui qui avait le plus gêné Wemby, qui du s’incliner en Finale, mais qui posait définitivement son blase sur la planète basket en étant également nommé dans le meilleur 5 du tournoi.

Mais aujourd’hui plus de U19 ou de U quoique ce soir d’ailleurs, c’est sur la plus grande scène possible que le joueur des Spurs va devoir briller. Lui qui voulait absolument disputer ces Jeux Olympiques, va être le leader d’une Equipe de France en difficulté depuis le début de sa préparation avec 4 défaites pour 2 victoires, mais surtout, qui semble déjà dépendante à son OVNI de 20 ans. Pour ce qui sera probablement sa dernière compétition majeure en Bleu, Nicolas Batum le dit sans détour, il faut apprendre à jouer sans Wemby, lui qui a fréquemment sauvé les miches de tout le monde en attaque avec ses traditionnelles dingueries, tout en faisant un taf énorme en défense. Lorsqu’il passe sur le banc, son absence se fait immédiatement sentir.

Mais dès que Totor pose le moindre pied sur le parquet, tout le monde se tait et observe le monstre. L’engouement sera au moins aussi fort que lorsqu’il arpentait les parquets de France avec les Mets 92. Les attentes sont très élevées, d’ailleurs que peut-on attendre d’un joueur de 20 ans qui montre déjà qu’il est le leader de son pays ? Eh bien, la même chose que d’habitude tout simplement. Wemby sera le fer de lance de l’attaque pour l’instant poussive des bleus, et l’ancre de sa défense déjà bien plus au point. Que ce soit au alley-oop par ou pour Rudy Gobert en attaque, que ce soit un step-back 3 créé de son propre chef et qui finira par crever la ficelle, ou encore son envergure de 2m43 pour gêner les attaquants adverses, ces actions sont finalement assez… habituelles pour le V.

Sauf qu’au lieu de le faire sous le maillot des Spurs, face à des défenses plus permissives, il devra le réaliser face aux plus grandes nations du monde, dans un style de jeu bien plus serré qu’il a l’habitude de pratiquer outre Atlantique. Victor Wembanyama, qui a déclaré il y a quelques semaines que le basket NBA et FIBA étaient “deux sports différents”, a prouvé en préparation qu’il savait très bien le faire, lui qui est forcément ciblé par les défenses adverses, mais qui trouve bien souvent un moyen de s’en sortir.

D’autant que l’on connait la propension de Victor Wembanyama à se dépasser lorsque les enjeux deviennent plus sérieux. Lui qui attendait ces Jeux Olympiques “à domicile” depuis tant de temps, s’y est minutieusement préparé, comme à son habitude. Il n’a que très rarement déçu depuis qu’il est sur la plus grande scène basket, et nous aussi, on pense que ça va continuer. Les responsabilités qui pèsent sur ses épaules ne lui font pas peur du tout, bien au contraire, il saura même les magnifier pour tenter de porter l’étendard tricolore le plus haut possible.

Victor Wembanyama n’est encore qu’à l’aube de sa brillante carrière, une carrière qui va connaître sa première grosse exposition à l’international. Nul doute que Wemby, qui attend ce moment depuis très longtemps, va être transcendé par l’enjeu.