Andrew Nembhard prolonge aux Pacers pour 59 millions sur 3 ans

Actuellement avec le Canada pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Andrew Nembhard vient de prolonger son bail avec les Indiana Pacers.

Le montant ? 59 millions de dollars sur trois saisons.

La nouvelle a été annoncée par Adrian Wojnarowski d’ESPN. Pour rappel, Nembhard a été sélectionné en 31e choix de la Draft NBA 2022 par les Pacers. Il va entrer dans la troisième année de son contrat rookie lors de la saison à venir et est désormais attaché à la franchise de l’Indiana jusqu’en 2028 (la quatrième année de son contrat rookie a été déclinée) .

Nembhard, who is playing for the Canadian national team at the Paris Olympics, averaged 14.9 points and 5.5 assists on 56 percent shooting in the Pacers’ run to the conference finals.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 24, 2024

Ce nouveau contrat tombe juste après la belle campagne de Playoffs d’Andrew Nembhard avec les Pacers.

Le jeune arrière de 24 ans a aidé Indiana à aller jusqu’en Finales de Conférence Est, tournant à quasiment 15 points et plus de 5 passes de moyenne sur la grande scène. On se rappelle tout particulièrement de son incroyable game-winner face aux Knicks lors du Game 3 des demi-finales de conf’, qui a amorcé la remontée des Pacers (alors menés 2-0 dans la série). Nembhard a aussi brillé en l’absence du All-Star Tyrese Haliburton (blessé) face aux Celtics.

Aux côtés d’Hali, Andrew Nembhard s’est imposé comme un membre important d’une franchise d’Indiana qui monte clairement en puissance à l’Est. S’il continue de progresser, les Pacers seront encore plus dangereux lors des années à venir.

__________

Source texte : ESPN

Oh !! Belle prolongation !! Andrew Nembhard est un des meilleurs meneurs backup de toute la NBA, splendide derrière Tyrese Haliburton et aux côtés de TJ McConnell. Indiana le verrouille avant que sa cote explose, les Pacers ont bien fait je trouve. https://t.co/TCLpcAquRC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 24, 2024