L’ultime relais de la flamme olympique approche, et on a appris hier que le rappeur Snoop Dogg avait été joint à la liste déjà pléthorique des derniers porteurs de flammes avant la cérémonie d’ouverture.

L’actrice Lætitia Casta, le rappeur MC Solaar ou encore l’ancien perchiste Ukrainien Sergueï Bubka font également partie de ceux qui porteront la flamme ce vendredi 26 juillet. L’ultime relayeur n’a toujours pas été révélé au grand public, mais intéressons-nous à Snoop Dogg, bien connu dans la planète basket, que ce soit pour ses différents sons que l’on peut régulièrement entendre dans les différentes salles NBA ou encore ses avis parfois bien aiguisés sur les Lakers, sa franchise de toujours. Le rappeur sera à Saint-Denis pour porter la flamme, il a d’ailleurs pris cette photo devant la mairie de Paris sur son compte Twitter.

U ready? 🥇 Paris 2024 Olympics ya digggg 👊🏿🔥 pic.twitter.com/OOIo2DRZSC

— Snoop Dogg (@SnoopDogg) July 23, 2024

C’est donc ça le multiverse ? Pour trouver du sens à cette photo, il faut savoir que les JO 2028 auront lieu à Los Angeles, ville de naissance du rappeur. Snoop Dogg va donc permettre de faire le lien entre Paris et LA. Mais aussi, le rappeur de 52 ans sera commentateur pour les JO de Paris pour le diffuseur américain NBC. Et ça, il fallait absolument qu’on vous le dise.

L’Ambassade Américaine en France a également tenu à rendre hommage à l’un des rappeurs les plus marquants de sa génération à travers un meme très célèbre de la fin des années 2000. Alors de passage à Paris pour un concert, on y voit un groupe d’amis envoyer de la dédicace à tour de bras. Puis soudainement, un autre protagoniste fait irruption et balance la phrase désormais iconique “Ce soir Snoop Dogg ! Snoop Doggy Dogg ! Alors qu’est-ce qu’on attend ?”. L’individu aura bien son moment de gloire, mais pas dans le sens qu’il espérait. Sa phrase n’a malheureusement pas eu l’effet escompté, il l’a d’ailleurs très vite compris en s’éclipsant derrière ses amis, qui ne parviennent pas à cacher leur gêne.

https://t.co/XRpkcfLAqf pic.twitter.com/g2uYB2b67y

— U.S. Embassy France (@USEmbassyFrance) July 23, 2024

De passage dans la Ville Lumière, Snoop Dogg peaufine sa technique aux lancers-francs, et si on est assez loin de celle de Stephen Curry ou Steve Nash en son temps, on est plus proche que celle de Rick Barry, ou encore Chinanu Onuaku, joueur notamment passé par les Rockets, qui tire également ses lancers à la cuillère. Force est de constater que ça marche également pour l’interprète de “Drop it Like it’s Hot”.

Snoop Dogg 🤝 #3x3Basketball@usab3x3 #Paris2024 pic.twitter.com/uzbgZF41Mo

— FIBA 3×3 Basketball (@FIBA3x3) July 24, 2024

Porter la flamme sera déjà une chose pour le Doggfather, mais ne rien faire d’autre que ça quand on sait tout ce qu’il pourrait faire d’autre avec en est une autre. Libre à vous de faire toutes les vannes que vous voulez.

Snoop Dogg portera bien la flamme olympique à Saint-Denis pour les JO de Paris 2024, voilà une phrase qu’on n’aurait jamais pensé écrire de notre vivant. Et pourtant, elle est bien réelle.