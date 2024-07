JO Paris 2024 : les joueurs de Team USA sont bien arrivés à Lille

Les joueurs de Team USA sont bien arrivés à Lille, et cette phrase semble toujours aussi surréaliste. Pourtant, c’est bien réel, les Américains ont rejoint leur lieu de villégiature pour la première semaine des JO.

LeBron James, Stephen Curry, Jayson Tatum ou encore Joel Embiid qui débarquent tous de la Gare Lille Europe, pour rejoindre leur hôtel, en plein centre de la capitale des Flandres, encore un beau multiverse offert par ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Aux alentours de 14 heures, l’équipe et le staff sont arrivés en train dans le Nord de la France, non loin de là où a été tourné Bienvenue chez les Ch’tis avec Dany Boon et Kad Merad en 2008 donc, et ont directement rejoint leur bus qui les conduit à l’hôtel.

Ça y est, la team #USA de #basket est à #Lille. #JOParis2024 pic.twitter.com/q1mT4PXee3

— Mikael Libert (@MikaelLibert) July 24, 2024

L’heure d’arrivée était tenue secrète, mais quelques téméraires sont quand même restés aux abords de la Gare Lille Europe pour apercevoir les Avengers qui vont défendre les couleurs des Etats-Unis pendant les 15 prochains jours. Certains étaient également devant l’Hermitage Gantois, où l’équipe va crécher pendant les phases de poule à la Décathlon Arena – Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq, histoire de gratter un autographe ou simplement pour voir les joueurs.

Dozens of fans already camped outside USA Basketball’s hotel in Lille, France, hoping for a sight of LeBron James and Stephen Curry before Paris Olympics opener on Sunday.

– Inside, a basketball hoop and American flags greet their arrival. pic.twitter.com/X10tXunBjD

— Ben Golliver (@BenGolliver) July 24, 2024

Source vidéo : @MikaelLibert