A la question “Trouverez-vous durant ces JO des récaps de rugby à 7, d’escalade ou de pentathlon moderne sur TrashTalk ?”, la réponse est dans la question. Première journée de ces Jeux olympiques et on a vu France – Team USA au programme, alors on a foncé. Les yeux fermés.

Le Stade de France était chaud, les maillots étaient beaux, et on a donc tranquillement maté le premier match de rugby à 7 de notre vie, non sans avoir taffé un minimum en amont.

Face aux Américains, clairement pas favoris de cette rencontre, les Bleus sont entrés timidement dans ces Jeux, une phrase prononcée alors qu’on ne serait évidemment pas capable de produire 0,5% des efforts de ces grands malades. Ce qu’on peut retenir de ce premier match ? Un match nul donc, 12 partout, grâce à deux essais de Jordan – le bien prénommé – Sepho et Rayan Rebbadj. 5+5 = 10, plus une transformation de Jean-Pascal Barraque, alors que les Américains réagissaient à chaque fois par l’intermédiaire de deux courses folles de Luca Lacamp et du dénommé Tupuola.

Des phrases qu’on a pas l’habitude d’entendre du genre “on est dans les 22 mètres des Américains”, des infos incroyables (saviez-vous que Jefferson-Lee Joseph était fan de basket ?), des règles que l’on apprend sur le tas (deux mi-temps de 7 minutes, pas de jeu au pied, des drops en guise de transformations), beaucoup d’amour pour le cardio et la calvoche de Paulin Riva, bref, un moment étrange pour nous mais non moins excitant, malgré ce début de compétition en dent de scie pour Antoine Dupont et ses teammates.

12 partout, et rendez-vous ce soir pour un deuxième match face à l’Uruguay, avec cette fois-ci l’obligation de gagner pour se positionner au mieux pour la suite. Est-ce qu’on sera dans le coin pour vous raconter ça ? A votre avis.

