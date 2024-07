Paris est aujourd’hui le centre du monde avec le début des Jeux Olympiques ainsi que la présence des superstars de Team USA (pour la deuxième semaine des olympiades). Mais en plus de cet événement planétaire, la capitale française sera également la terre d’accueil de deux matchs de basket universitaire féminin en novembre prochain.

En pleine explosion ces dernières années sous l’impulsion de joueuses comme Caitlin Clark, Angel Reese et JuJu Watkins, le basket universitaire féminin va faire un détour par Paris dans quelques mois.

Prenez votre agenda et notez bien la date du 4 novembre 2024. Ce jour-là, à l’Adidas Arena (quartier de la Chapelle à Paris), deux rencontres de NCAA féminine auront lieu dans le cadre de l’événement Aflac Oui-Play :

USC vs Ole Miss

UCLA vs Louisville

USC et UCLA sont des programmes prestigieux, Ole Miss et Louisville sont très solides, et ces quatre belles équipes joueront donc leur tout premier match de la saison NCAA à Paris.

Ce sera notamment l’occasion pour le public français d’observer ou découvrir JuJu Watkins (USC), élue révélation sportive de l’année 2024 par les ESPYS après une première saison exceptionnelle à USC. Watkins avait notamment planté 51 points en février dernier.

__________

Sources texte : USC, UCLA, Complete Sports Management

OFFICIAL: The Trojans are headed to France!

We’re set to open the season against Ole Miss in Paris on Nov. 4, 2024 🇫🇷✌️ pic.twitter.com/NEw2YkCicW

— USC Women's Basketball (@USCWBB) July 23, 2024

What a oui-k to announce a trip to Paris 🇫🇷👀

The Bruins will open 2024-25 against Louisville at the @aflac Oui-Play event! More info here ⤵️

🗞️: https://t.co/xB1FclXlKE #GoBruins pic.twitter.com/xwbMDzsqJa

— UCLA Women's Basketball (@UCLAWBB) July 23, 2024