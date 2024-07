Paul George : “J’ai toujours été un fan de Tyrese Maxey et Joel Embiid”

Quittant les Clippers pour les Sixers cet été, Paul George va former un Big Three avec ses nouveaux coéquipiers Tyrese Maxey et Joel Embiid. Deux joueurs qu’il a toujours kiffés depuis Los Angeles.

Paul George a été officiellement intronisé hier en tant que nouveau joueur des Sixers, et a répondu à diverses questions lors de la traditionnelle conférence de presse qui va avec.

Parmi les thèmes abordés, il y a forcément celui du trio que PG va désormais former avec Maxey et Embiid. Un trio qui aura pour objectif d’emmener les Sixers au sommet.

“Je pense vraiment qu’on a une chance (de gagner le titre). De loin, j’ai toujours été un fan de Tyrese et Joel, et Joel est secrètement devenu l’un de mes meilleurs amis lors du All-Star Game. Donc c’était presque inévitable qu’on devienne coéquipiers.” – Paul George

Une association inévitable, et attendue. Le trio Maxey – Embiid – George est à la fois complémentaire, équilibré et talentueux sur le papier. Il peut clairement emmener Philadelphie vers des hauteurs encore jamais atteintes depuis l’ère Allen Iverson au début du siècle… à condition évidemment d’éviter l’infirmerie. Et ça, c’est pas gagné quand on connaît l’historique de blessure d’Embiid et de PG. Mais ce dernier a tenu à se montrer optimiste.

“Je veux enlever de la pression à Joel. Je pense que je peux l’aider à rester en bonne santé durant la saison. Peu importe si vous vous sentez bien, je pense que trop de pression peut provoquer des blessures. Vous pensez devoir surjouer, toucher la balle sur chaque possession, tout cela vous fatigue, surtout quand vous avez un jeu aussi physique que Joel.” – PG

Pour rappel, Embiid n’a jamais joué plus de 68 matchs dans une saison NBA, et a souvent vu ses campagnes de Playoffs être gâchées ou perturbées par les blessures. C’est l’une des raisons qui expliquent pourquoi les Sixers n’ont jamais atteint les Finales de Conférence avec Joel. L’une des raisons, mais pas la seule. Embiid devra aussi hausser son niveau de jeu sur la grande scène, tout comme Paul George d’ailleurs, qui a également connu des hauts et des bas en Playoffs.

Bref, ces deux-là n’auront plus trop le droit à l’erreur mais s’ils restent en bonne santé, avec un Tyrese Maxey qui continue de progresser, peut-être qu’ils arriveront à rivaliser avec Boston pour la suprématie de l’Est.

