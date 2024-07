Tom Thibodeau prolongé pour 3 ans par les Knicks

Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 viennent de débuter avec une première grosse polémique dans le match de foot Argentine – Maroc, Adrian Wojnarowski ne peut pas s’empêcher d’envoyer des breakings : on vient d’apprendre que Tom Thibodeau a prolongé aux Knicks.

Le coach de New York vient en effet de signer un nouveau contrat de trois ans avec la franchise de Big Apple. Son salaire n’a pas été dévoilé mais ça parlait de 10 millions de dollars par an en mai dernier. Ce qui est sûr en tout cas, c’est que Thibs est désormais sous contrat avec les Knicks jusqu’en 2028.

ESPN Sources: New York Knicks coach Tom Thibodeau has agreed on a three-year contract extension that’ll take him through the 2027-2028 season. A two-time NBA coach of the year, Thibodeau has led the Knicks to consecutive conference semifinal berths. pic.twitter.com/6sFGkzaT8c

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 24, 2024

Arrivé à New York en 2020, Tom Thibodeau a réussi à redresser une équipe qui n’avait pas goûté aux Playoffs depuis 2013. Sous ses ordres, les Knicks ont joué les Playoffs à trois reprises en quatre ans, et restent sur une saison à 50 victoires où ils sont passés tout près de la Finale de Conférence. Les blessures ont finalement eu raison des Knicks, ce qui a valu quelques critiques à Thibs, mais les fondations posées par ce dernier sont hyper solides.

Désormais, avec un groupe très talentueux et renforcé par la récente arrivée de Mikal Bridges, Tom Thibodeau aura pour mission d’emmener les Knicks au sommet de l’Est. Cela fait depuis 1999 que New York n’a pas joué les Finales NBA.

Source texte : ESPN

Under Thibodeau, the Knicks were one of four teams to rank among the top 10 in both offensive and defensive efficiency last season, according to ESPN Stats & Information. Boston, Oklahoma City and Denver were the others.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 24, 2024