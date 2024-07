Si les stars de Team USA ont terminé leur préparation invaincues avec cinq victoires en autant de matchs, l’équipe américaine n’a pas toujours été convaincante. Steve Kerr, le coach, a particulièrement été agacé par ce qu’il a vu face à l’Allemagne lundi soir.

Une victoire d’un petit point contre le Soudan du Sud. Puis une autre de quatre points seulement face à l’Allemagne, avec à chaque fois des exploits monumentaux de LeBron James dans le money-time pour éviter la défaite.

Clairement, Team USA aurait espéré arriver à Lille avec plus de confiance et de certitudes.

Le coach Steve Kerr ne s’en cache pas : il n’a pas aimé la performance de son équipe en cette fin de préparation, en particulier face au champion du monde allemand.

“J’ai détesté notre rythme l’autre jour contre l’Allemagne. On remontait la balle en marchant. C’était moche à voir.”

Manque de rythme, manque de mouvement, trop de un-contre-un, trop de rebonds offensifs accordés, des pertes de balle, la bataille des 3-points largement perdue… Coach Kerr avait de quoi rouspéter lors de la traditionnelle session vidéo d’après-match. Pour un dernier test avant le début des choses sérieuses face à la Serbie ce dimanche (17h15), ça fait beaucoup de choses à corriger.

“On sait qu’on doit jouer beaucoup mieux des deux côtés du terrain et j’ai confiance sur le fait qu’on va y arriver, mais il y a des ajustements à faire, à la fois sur le plan stratégique et sur le plan émotionnel.” – Steve Kerr

“Sur le plan émotionnel”. Coach Kerr sous-entendrait-il que Team USA n’a pas suffisamment pris ses derniers adversaires au sérieux ? Il a récemment pris ses responsabilités en disant qu’il n’avait pas préparé correctement son équipe face au Soudan du Sud. Il attendait sans doute une réaction contre l’Allemagne, mais “des mauvaises habitudes” ont plombé la prestation des Avengers.

Upon arrival in Lille, Steve Kerr ripped Team USA for how it played against Germany in London. 'The tape was tough to watch.' A remarkable day for the Americans, for a few reasons, @TheAthleticNBA https://t.co/9VBhdzP8gj

— Joe Vardon (@joevardon) July 24, 2024

De passage à Lille, où ils ont pu découvrir le stade Pierre Mauroy ce mercredi, les joueurs de Team USA ont une demi-semaine pour se préparer du mieux possible au match contre la Serbie. Lors de la préparation, on se rappelle que les Américains avaient surclassé la bande de Nikola Jokic en jouant leur meilleur match ensemble.

On imagine que Steve Kerr aimerait bien retrouver ce même visage – conquérant et collectif – dimanche soir.

