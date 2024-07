Le retour de Kevin Durant, un sujet sensible chez Team USA

Quand reviendra Kevin Durant sur les parquets ? C’est la question qu’on continue de se poser alors que Team USA va jouer son premier match des JO de Paris 2024 ce dimanche. Une question qui tarde à trouver une réponse, et c’est pas un hasard vu les enjeux qu’elle recouvre.

Kevin Durant est touché au mollet depuis le début du camp d’entraînement de Team USA à Las Vegas début juillet. Depuis, il a progressivement repris l’entraînement mais n’a pas encore joué le moindre match avec ses coéquipiers. Sachant que les Américains vont débuter leur campagne olympique ce dimanche face à la Serbie (17h15), le temps commence à presser.

Pourtant, le temps, Kevin Durant et Team USA tiennent à le prendre.

Parce qu’une contracture au mollet, ça peut s’aggraver si on revient trop vite. Une blessure plus sérieuse de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire est le scénario à éviter à tout prix. Pour KD, pour Team USA, mais aussi pour les Phoenix Suns.

“Ce n’est pas que notre training staff (qui décide), Grant Hill [le manager de Team USA] est constamment en contact avec le camp de Kevin et les Suns. Ce n’est pas nous qui allons simplement dire, ‘Hey, mettons-le sur le terrain’. Ce sera une grande collaboration.” – Steve Kerr, coach de Team USA

Une grande collaboration entre trois acteurs différents donc, ce qui explique peut-être aussi pourquoi KD n’a toujours pas porté l’uniforme de Team USA alors que son retour était attendu pour les matchs de Londres le week-end dernier.

Pour ce que ça vaut, et si l’on en croit ESPN, le manager de Durant – Rich Kleiman – a indiqué que son client aurait pu jouer à Londres et qu’il s’entraîne dur pour revenir dès que possible. Steve Kerr a lui déclaré que KD s’était entraîné normalement mercredi (à Lille) et que la prochaine étape était désormais de participer à un scrimmage (à Paris dans les jours à venir) avec le reste du groupe.

Kevin Durant is nearing a return to Team USA, per @WindhorstESPN

“Rich Kleiman, Durant's agent, told ESPN that Durant has been working tirelessly to return to play and he could've played during Team USA's games in London. After holding Durant out of Monday's game against… pic.twitter.com/A3TThnSyNX

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 24, 2024

Kevin Durant sera-t-il prêt pour le match d’ouverture face à la Serbie dimanche ? Le suspense reste total.

__________

Source texte : ESPN