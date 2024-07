En négociation depuis plusieurs mois pour son nouveau contrat de droits télévisés, la NBA vient de signer un deal de onze ans avec ses partenaires Walt Disney Company, NBC Universal et Amazon Prime Video.

En concurrence avec Warner Bros. Discovery qui détient la chaîne TNT, Amazon n’était pas tout à fait assuré d’entrer dans le package de la NBA pour son nouveau contrat de droits TV. Mais c’est désormais chose faite.

Ce mercredi, la NBA a en effet indiqué dans un communiqué que la dernière offre de Warner Bros. Discovery / TNT n’était pas à la hauteur de celle d’Amazon, qui devient donc un partenaire de diffusion officiel de la NBA pour la période allant de 2025 à 2036. Cet accord officialise donc la fin de la diffusion de la NBA sur TNT, et la fin de l’émission “Inside the NBA” après la saison 2024-25.

Séisme dans le monde des USA et du sport à la télé.

La NBA a annoncé l’officialisation d’un nouveau deal avec Walt Disney Company + NBC + Amazon Prime pour les saisons 2025/26 à 2035/36.

Amazon Prime devient la première plateforme de streaming à devenir partenaire avec la NBA dans un tel deal de droits TV. Seront diffusés sur Prime Video :

la NBA Cup

le Play-in Tournament

des matchs de saison régulière le jeudi et vendredi soir

des matchs de Playoffs, notamment de Finales de Conférence

la WNBA (Commissioner’s Cup Championship, Playoffs, Finales)

On note également qu’Amazon Prime va devenir un “partenaire stratégique” du NBA League Pass. Plus de détails sont attendus pour savoir ce que ça signifie vraiment.

Sources texte : NBA / Chris Haynes

