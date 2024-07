Stephen Curry : “Je sens que je peux rester chez les Warriors jusqu’au bout, tout en étant compétitif”

Présent avec Team USA pour enflammer les parquets de Lille puis de Paris à compter de samedi, Stephen Curry a pris le temps de répondre à Marc J. Spears dans le cadre d’un entretien complet sur sa situation actuelle. Concernant les Warriors, le Chef réitère une nouvelle fois sa volonté d’y finir sa carrière, mais pense d’abord à rester compétitif.

Stephen Curry n’en est pas à sa première déclaration pour les Warriors. En NBA, il est sans doute parmi les joueurs qui incarnent le plus une franchise dans l’histoire de la ligue. Pourtant, finir d’écrire cette magnifique histoire dans la Baie ne se fera pas à n’importe quel prix et dans n’importe quel contexte. Curry veut avant toute chose que sa formation reste compétitive au maximum. Pour éviter de terminer une carrière comme Kobe Bryant et Dirk Nowitzki, d’immenses légendes qui n’ont pas connu la victoire jusqu’au bout.

“C’est difficile… J’ai toujours dit que je souhaite être un Warriors à vie. À ce point de ma carrière, je sens que c’est possible. Et en restant compétitif, ce qui ne veut pas dire qu’on va remporter un titre. Ce qui ne veut pas dire qu’on va gagner. Gagner est toujours une priorité, mais il faut être réaliste. Cela n’arrivera pas forcément, même si on garde le cap. Il faut constamment changer les choses, et continuer à imaginer l’évolution en même temps que celle de la ligue, en regardant là ce que font les meilleures équipes actuellement.”

Le pragmatisme. En même temps, avoir dominé la compétition pendant pas loin de 10 piges, avec 4 titres NBA à l’heure actuelle, c’est le genre de vécu qui aide plutôt pas mal à savoir le prix inestimable de la capacité d’adaptation. Les Warriors ont eu cette position de “trendsetter“, comprenez ici ce rôle d’avant-gardiste qui dicte quelle est la meilleure manière de jouer au basket. En 2022, ils ont réussi à s’adapter, en proposant un jeu basé sur les principes de la décennie précédent et en y ajoutant des joueurs polyvalents. Le jour où Stephen Curry ne se trouvera plus compétitif, il ne pourra pas envisager de rester avec les Warriors.

“Je prends les choses les unes après les autres, pour être honnête. Je pense que c’est la seule manière de garder ce bonheur en moi. Aussi, cela me permet d’apprécier mon jeu. Je continuerai de prendre les décisions qui sont les meilleures pour moi et ma carrière. Je veux gagner. On le fera de cette manière. C’est une manière détournée de dire que s’il arrive une situation je n’apporte plus et souhaite juste rester ici, ça me ferait bien chier. Mais je ne crois pas que cela arrivera.”

Le réalisme. Être capable de comprendre, après des années de carrière, après avoir offert le bonheur absolu à une équipe et à ses fans, que l’individu ne dépasse pas l’institution. C’est ça, Stephen Curry. De la folie, du jeu qui enflamme les salles. Et la capacité à ne jamais rien prendre pour acquis. La clé d’une belle carrière sportive, finalement.

“If it is a situation where you’re a bottom feeder & it’s just because you want to stay there, I’d have a hard time with that. But I don’t think that’s going to be the reality,” Steph Curry on if it should be assumed he’d play for Warriors no matter what. https://t.co/NpuXidbEU8

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) July 24, 2024

Source : Andscape