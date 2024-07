Qui dit JO de Paris 2024 dit présentation XXL de l’événement, équipe par équipe mais aussi groupe par groupe. Ce matin ? On s’intéresse au Groupe A du tournoi féminin, qui regroupe la Chine, l’Espagne, Porto Rico et la Serbie !

Le programme

28 juillet (13h30) : Espagne – Chine

28 juillet (21h) : Serbie – Porto Rico

31 juillet (11h) : Porto Rico – Espagne

31 juillet (13h30) : Chine – Serbie

3 août (11h) : Chine – Porto Rico

3 août (13h30) : Serbie – Espagne

Les rosters

Chine :

Xu Han, Sijing Huang, Meng Li, Yuan Li, Yueru Li, Xinyu Luo, Sun Mengram, Siyu Wang, Tongtong Wu, Liwei Yang, Shuyu Yang, Ru Zhang.

Espagne :

Maria Araujo, Queralt Casas, Maite Cazorla, Maria Conde, Laura Gil, Paula Ginzo, Megan Gustafson, Mariona Ortiz, Leonor Rodriguez, Leticia Romero, Alba Torrens, Andrea Vilaro.

Porto Rico :

Jacqueline Benitez, Allison Gibson, Arella Guirantes, Mya Hollingshed, Brianna Jones, Tayra Melendez, India Pagan, Mariah Perez, Isalys Quinones, Sofia Roma, Pamela Rosado, Trinity San Antonio.

Serbie :

Yvonne Anderson, Sasa Cado, Mina Djordjevic, Angela Dugalic, Masa Jankovic, Nevena Jovanovic, Aleksandra Katanic, Tina Krajisnik, Jovana Nogic, Ivana Raca, Nadija Smailbegovic, Dragana Stankovic.

Les principales têtes d’affiche

Avec l’absence de Raquel Carrera pour blessure avec l’Espagne, on peut sans trop de problèmes affirmer que c’est la Chine qui a le plus de joueuses qu’on serait susceptibles de connaître de par leur parcours en WNBA ou leur immense taille. Du haut de ses 2m11, Han Xu va regarder de haut bien du monde depuis la raquette chinoise, surtout qu’elle sera épaulée par une autre joueuse dépassant le double mètre : Li Yueru. Mais la joueuse la plus dangereuse de la Chine, c’est probablement Meng Li, la shooteuse de Washington.

Pour l’Espagne, une fois de plus c’est Alba Torrens qui fera la pluie et le beau temps et mènera (ou pas) les jeunes vers un résultat. Nul doute que Queralt Casas, Maite Cazorla, Maria Conde et Laura Gil vont aussi envoyer du bois.

Côté Serbie et Porto Rico, pas beaucoup de grandes stars. On en attend quand même pas mal d’Yvonne Anderson au scoring. En effet, c’est elle qui va devoir porter les espoirs de la jeune génération serbe après les retraites d’Ana Dabovic et de Sonsa Vajic. Sasa Cado, Mina Djordjevic et Nevena Jovanovic font tout de même office de soutiens solides. Pareil, on n’est pas incollables sur l’effectif porto-ricain mais on va surveiller Arella Guirantes qu’on a pu apercevoir en coup de vent en WNBA il y a quelque temps, et qui est souvent bien performante avec le maillot de la sélection nationale.

Les prédictions maison

On voit mal la première place échapper à l’Espagne. De l’expérience, un effectif complet et un coaching staff qui sait ce qu’il fait. Peu de chances que la seconde position du groupe échappe à la Chine qui peut compter sur un très bon effectif. En troisième, on voit la Serbie grapiller du point grâce à l’expérience de sa coach Marina Maljkovic et surclasser Porto Rico dont la défense semble trop juste pour se montrer à la hauteur d’un évènement de cette envergure.

Loin d’être le groupe le plus impressionnant de ces JO de Paris 2024, le Groupe A verra tout de même un duel au sommet entre Espagne et Chine qui sera probablement déterminant pour décider de son leader. Attention aux surprises cela dit. Vous connaissez le précepte : pas de petites équipes aux Jeux olympiques.