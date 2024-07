Qui dit JO de Paris 2024 dit présentation XXL de l’événement, équipe par équipe mais aussi groupe par groupe et même pour les filles, bien évidemment. C’est parti pour le coup d’œil sur le groupe des Françaises, le Groupe B !

Le programme

29 juillet (11h) : Nigeria – Australie

29 juillet (17h15) : Canada – France

1er août (13h30) : Australie– Canada

1er août (17h15) : France – Nigeria

4 août (13h30) : Canada – Nigeria

4 août (21h) : Australie – France

Les rosters

Australie :

Jade Melbourne, Kristy Wallace, Stephanie Talbot, Tess Madgen, Rebecca Allen, Alanna Smith, Ezi Magbegor, Marianna Tolo, Cayla George, Isobel Borlase, Lauren Jackson, Sami Whitcomb

Canada :

Natalie Achonwa, Kayla Alexander, Laeticia Amihere, Bridget Carleton, Shay Colley, Aaliyah Edwards, Yvonne Ejim, Nirra Fields, Sami Hill, Kia Nurse, Cassandre Prosper, Syla Swords.

France :

Valériane Ayayi, Marième Badiane, Romane Bernies, Alexia Chery, Marine Fauthoux, Marine Johannès, Leïla Lacan, Dominique Malonga, Sarah Michel Boury, Iliana Rupert, Janelle Salaün, Gabby Williams.

Nigeria :

Adebola Adeyeye, Promise Amukamara, Elizabeth Balogun, Lauren Ebo, Blessing Ejiofor, Nicole Enabosi, Ezinne Kalu, Pallas Kunaiyi-Akpannah, Murjanatu Musa, Amy Okonkwo, Ifunanya Okoro, Olaoluwatomi Taiwo.

Les principales têtes d’affiche

L’Australie peut compter sur Samantha Whitcomb, accompagnée par Ezidoya Magbegor qui va faire mal à plus d’une raquette. Pour compléter, Rebecca Allen, Marianna Tolo et Cayla George complètent très bien ce roster de très haut niveau.

Au Canada, Kayla Alexander, Bridget Carleton et Natalie Achonwa vont proposer un sacré Big Three, avec Kia Nurse et Shay Colley dans le rôle des compléments que tout le monde rêverait d’avoir.

Au Nigeria, Promise Amukamara – qu’on a vu passer par le championnat de France – est une slasheuse compliquée à stopper en transition. Amy Okonkwo et Nicole Enabosi seront aussi des joueuses talentueuses à surveiller de près.

Pour la France, il parait évident que les 12 joueuses de Toupane sont évidemment les 12 meilleures joueuses de l’univers.

Les prédictions maison

Taxez-nous de chauvins, mais ici on pense que la France a les qualités nécessaires pour prendre la tête du groupe, avec le Canada pas très loin du trône. Les Françaises n’ont pas perdu en préparation. Elles ont une solide base avec des joueuses de haut niveau qui se connaissent bien. Ça peut le faire ! Pour la troisième place, l’expérience de l’Australie primera probablement sur une équipe du Nigeria prometteuse mais peut-être encore un peu inexpérimentée sur des compétitions de très haut niveau.

Voilà pour le groupe que nos Bleues auront à surmonter pour atteindre les quarts de finale des JO de Paris 2024. Un groupe bien relevé sans être insurmontable, qui fera office de mise en bouche idéale avant de s’attaquer aux choses sérieuses. Nous, on se charge d’être au rendez-vous pour être à fond derrière nos Françaises. Et on a hâte !