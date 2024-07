Nouveau joueur des Sixers, Paul George a quitté les Clippers cet été après cinq saisons chez lui à Los Angeles. Cinq saisons durant lesquelles il s’est souvent senti relégué au second plan derrière les Lakers.

Los Angeles est la ville des Lakers. Ça a toujours été comme ça, et ça le restera probablement pour toujours. Paul George l’a appris à ses dépens ces dernières années.

Né à Palmdale près de Los Angeles, PG est retourné chez lui en 2019 en signant aux Clippers en compagnie de Kawhi Leonard. George voulait rentrer à la maison, offrir un premier titre à “l’autre” franchise de L.A. et par la même occasion concurrencer les Lakers. Il a vite déchanté.

“Au départ, quand je suis revenu à Los Angeles, à la maison, je me suis rendu compte qu’on ne vous portait pas le même amour (que si j’avais choisi les Lakers). Quand j’étais à Los Angeles, on me disait ‘tu devrais jouer aux Lakers’. Je n’entendais que ça. On ne me disait pas : ‘Bienvenue aux Clippers !!’. J’étais dans l’équipe B, c’est comme ça que je le ressentais.” – Paul George

Malgré tous les efforts du proprio Steve Ballmer pour faire sortir les Clippers de l’ombre des Lakers, c’est compliqué de concurrencer une franchise qui a remporté 17 titres de champion NBA (contre zéro pour les Clippers), qui a vu certaines des plus grandes stars de l’histoire NBA jouer sous ses couleurs, et qui possède une fanbase énorme à la fois à Los Angeles mais aussi partout dans le monde.

Les résultats décevants des Clippers version George – Leonard ces dernières années, et le titre des Lakers en 2020 n’ont pas non plus arrangé les choses.

Paul George says playing for the Clippers instead of the Lakers felt like he was playing for the "B Team."

(🎥 @PodcastPShow / h/t @Ralph_MasonJr )

pic.twitter.com/0kAQcGoeeE

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 23, 2024

La bonne nouvelle pour Paul George, c’est qu’il est désormais aux Sixers, dans l’équipe A de Philadelphie.

S’il voulait finir sa carrière à Los Angeles avant que les négociations capotent, PG va désormais porter les couleurs d’une franchise historique de la Conférence Est, avec une fanbase aussi passionnée qu’exigeante. Et on peut dire qu’il a hâte. Voici ce qu’il a déclaré ce mardi, lors de sa conférence de presse d’intronisation.

“On m’a accueilli les bras ouverts. Des dîners gratuits, des bons cheesesteaks (spécialité locale, ndlr.). Partout où j’étais, on m’a montré beaucoup d’amour. Vous pouvez le sentir, cette ville est prête à gagner, elle a soif de victoire. Je suis prêt à travailler dur pour essayer de jouer le titre.” – PG

__________

Source texte : Podcast P, conférence de presse Paul George

❤️ Paul George Brotherly Love for Philadelphia 🔔

“everywhere we’ve been so far it’s been a lot of love. You can tell this city is ready, thirsty to win. I’m ready to get to work and put the hard hat on, and try to compete for a championship”

▶️ https://t.co/Amf75InV38 pic.twitter.com/1ey9Ugkhy9

— Jeff Skversky (@JeffSkversky) July 23, 2024