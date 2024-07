Les différentes nations qui prennent part aux Jeux Olympiques de Paris 2024 continuent de rendre public leur roster au compte-goutte. Le Brésil a aujourd’hui dévoilé sa liste de joueurs qui se rendront en France.

Et quoi de plus normal que de retrouver l’immense Bruno Caboclo dans cette liste ? L’ancien joueur du CSP Limoges est la tête d’affiche de cette équipe brésilienne, qui affrontera les Bleus pour leur premier match de ces JO. Dans un groupe B bien plus ouvert que ce qu’on ne le pense, avec l’Equipe de France donc, mais aussi l’Allemagne et le Japon, il ne faudra pas sous-estimer la Seleção.

VAI COM TUDO, BRASA!

Nossa Seleção está definida para a Olimpíada de Paris!

🏀Huertas

🏀Yago

🏀Raul

🏀George

🏀Benite

🏀Meindl

🏀Gui Santos

🏀Didi

🏀Caboclo

🏀Mãozinha

🏀Lucas Dias

🏀Felício @timebrasil pic.twitter.com/n9TArLQtjg

— Basquete Brasil – CBB (@basquetebrasil) July 23, 2024

On retrouve également quelques têtes (un peu) connues en NBA. Cristiano Felicio, l’ancien pivot bourrin des Bulls, Marcelinho Huertas, l’ancien meneur feu-follet des Lakers, Raul Neto, gestionnaire passé par le Jazz, les Wizards, les Sixers ou encore les Cavs, mais aussi Didi Louzada, passé par les Pelicans et les Blazers, et Gui Santos, aperçu aux Warriors.

Le roster de la sélection auriverde reste inchangé par rapport à celui qui a disputé le TQO quelques jours plus tôt. Les dés sont jetés, et les adversaires sont prévenus.

Le Brésil affrontera la France ce samedi 27 juillet pour son premier match des JO de Paris 2024, jouera ensuite l’Allemagne (champion du monde en titre) le mardi 30 juillet et enfin le Japon le vendredi 2 août.

Source texte : fédération brésilienne