JO Paris 2024 : les premières images du parquet olympique au stade Pierre Mauroy

Les JO de Paris 2024 débutent dans quelques jours. Le stade Pierre Mauroy, qui accueille les matchs de poules en basket a fait peau neuve pour l’événement. Quelques images ont été dévoilées.

On sait désormais sur quel parquet les joueurs de l’Équipe de France vont jouer leurs chances aux JO. C’est du côté de Lille que le Groupe B se jouera avant de passer à Paris pour la phase finale.

Dans le Nord, le basket se jouera à Pierre Mauroy, le stade qui accueille les matchs du LOSC en Ligue 1. La page X de Paris 2024 a partagé quelques photos de l’enceinte avec le parquet spécialement préparé pour les JO.

Warm up in the North!

The basketball venue is ready to welcome the Games in Lille. The preliminary rounds will take place at the Pierre Mauroy Stadium before heading to Bercy Arena in Paris.

Le design est original, avec l’intérieur de la zone des 3-points remplis avec des dessins de ballons de basket et de “terrain de basket”. La zone de la peinture est couleur bleu clair, dans une teinte qui rappelle un peu les Charlotte Hornets en NBA. Les joueurs de Team USA ne se sentiront pas trop dépaysés comme ça. Reste à espérer que ce parquet verra les succès des Bleus durant les JO.

Source image : Paris 2024 / Gregory Shamus