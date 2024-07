JO Paris 2024 : le roster définitif de la Grèce (avec un seul Antetokounmpo)

A quelques jours des Jeux olympiques de Paris 2024, tous les rosters sont quasiment connus. Ce soir c’est la Grèce qui a officialisé le sien, et Giannis Antetokounmpo sera finalement le seul brother de la fratrie du côté de Lille et peut-être Paris.

Giannis Antetokounmpo en chef de file, il sera même le porte-drapeau de la Grèce, et tout autour de lui une bande de pistoleros et/ou vieux grognards capables de s’extirper du Groupe A, el famoso Groupe de la mort (Canada, Espagne, Grèce et Australie).

Team Hellas 🏀🇬🇷#RoadToParis2024#HellasBasketball #PantaDipla #OloiMazi pic.twitter.com/69VSxSJfkH

— Hellenic Basketball (@HellenicBF) July 23, 2024



L’axe (néo-monégasque) Nick Calathes – Georgios Papagiannis, le sniper Thomas Walkup, les habitués Larentzakis ou Papanikolaou, et évidemment Giannis Antetokounmpo, double MVP NBA, DPOY et MVP des Finales en 2021, on a connu pire comme leader.

La Grèce avait déjà son groupe de 12, mais Kostas Antetokounmpo, jeune frère de Giannis passé notamment par l’ASVEL, s’est blessé lors du TQO et a donc du se résoudre à laisser sa place au dénommé Chougkaz, blase de Pokemon mais sûrement un bon shooteur.

La prochaine échéance pour la Grèce ? Un match d’ouverture sympatoche face au Canada, histoire de se mettre dans l’ambiance !