Après LeBron James côté USA et Giannis Antetokounmpo côté Grèce, c’est un troisième joueur de NBA qui vient d’être nommé pour être officiellement porte-drapeau de son pays : wilkommen, Dennis Schröder !

Champion du monde de basketball en titre avec l’Allemagne ?

Dragster mythique de la Mannschaft avec laquelle il a toujours tout donné, y compris son meilleur niveau ?

À l’âge de 30 ans, Dennis Schröder vit la consécration ultime pour n’importe quel athlète un minimum fier de son pays. En effet, le meneur de jeu au trashtalking aiguisé a été nommé pour être le porte-drapeau officiel de l’Allemagne, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui aura lieu ce vendredi 26 juillet.

🇩🇪 DAS IST EUER TEAM D FAHNENTRÄGER*INNEN-DUO PARIS 2024 🇩🇪

Ihr habt gewählt: Anna-Maria Wagner und Dennis Schröder tragen am 26. Juli bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele Paris 2024 gemeinsam die deutsche Fahne für das @TeamD 🖤❤️💛https://t.co/5kc28vOBxr

— DOSB (@DOSB) July 23, 2024

Après être notamment passé par les Hawks puis le Thunder, Schröder a vagabondé de franchise en franchise sans véritablement trouver chaussure à son pied.

Houston ? Les Lakers ? Toronto ? Les Nets ? Boston ? Plusieurs essais, sans garantir de véritable succès.

Mais une chose a toujours marché cependant, dans la même veine que Patty Mills avec l’Australie : lorsque Dennis Schröder enfile le maillot de l’Allemagne et joue dans des règles FIBA, on est sur un basketteur dingue. Un compétiteur féroce, magnifiquement entouré dans sa sélection, et qui a justement réussi à mener son pays jusqu’au sommet il y a un an lors du Championnat du monde de basket 2023.

Ces JO de Paris 2024 sont une très belle fête pour le basketball d’une manière générale, puisqu’en plus des 3 garçons porte-drapeaux en 5×5, il y a aussi 3 porte-drapeaux de leur pays en basket 3×3 :

🇵🇱 Poland’s Przemysław Zamojski

🇳🇱 Netherlands’ Worthy de Jong

🇱🇻 Latvia’s Nauris Miezis

The #3x3Basketball stars have been selected to be flag-bearers at the #Paris2024 #Olympics #OpeningCeremony https://t.co/rAHfph7snM

— FIBA 3×3 Basketball (@FIBA3x3) July 22, 2024

En attendant Victor Wembanyama, qui on l’espère portera haut et fier le drapeau de la France, Dennis Schröder sera attendu avec son large sourire, ce vendredi à Paris pour la consécration ultime !

