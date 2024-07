JO Paris 2024 – Les stars NBA qui enflammeront la quinzaine olympique

Les JO de Paris 2024 sont parfois annoncés comme la compétition internationale la plus relevée de l’histoire. C’est notamment parce que la plupart des plus grands noms de la NBA seront présents en France lors de la quinzaine olympique. Voici les stars de la grande ligue américaine qui enflammeront l’hexagone à partir du 27 juillet.

LeBron James, Stephen Curry, et le reste de Team USA

À elle seule, l’armada de Team USA regroupe une dizaine des plus grandes stars NBA qui seront à Lille et à Paris. Une armada symbolisée d’abord par LeBron James, porte-drapeau de la délégation américaine aux JO et visage du basket NBA et mondial depuis tant d’années. Le King a particulièrement impressionné lors des deux derniers matchs de préparation en se comportant en patron dans le money-time.

Stephen Curry, meilleur shooteur all-time qui a révolutionné son sport au cours de la dernière décennie, sera lui aussi très attendu pour ses premiers Jeux Olympiques.

Kevin Durant, à la recherche d’une quatrième médaille d’or (record potentiel) et meilleur scoreur de l’histoire de Team USA, est évidemment aussi l’une des têtes d’affiche de la compétition, à condition qu’il soit sur le terrain puisqu’il est toujours barré par une blessure au mollet.

Derrière ces trois monstres du basket, le phénomène Anthony Edwards voudra confirmer sa montée en puissance. Le MVP 2023 de la NBA Joel Embiid est également de la partie, lui qui devrait avoir droit à un comité d’accueil un peu spécial en France. Embiid sera accompagné dans la raquette par Anthony Davis (neuf fois All-Star) et Bam Adebayo (trois fois All-Star), Devin Booker (quatre fois All-Star) cherche lui une deuxième médaille d’or olympique, tandis que les stars de Boston Jayson Tatum, Jrue Holiday et Derrick White voudront faire le doublé titre NBA – titre olympique. Enfin, le meneur All-NBA Tyrese Haliburton complète le groupe américain même s’il semble être sorti de la rotation du coach Steve Kerr.

LA SEQUENCE DE MALADE !!

Block monstrueux d'Embiid, gros tomar d'Ant-Man juste derrière, le public de Londres se régale 🔥🔥🔥pic.twitter.com/RmmIjlwIoe

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 22, 2024

Nikola Jokic (Serbie)

Pour beaucoup, Nikola Jokic est le meilleur joueur du monde, tout simplement. MVP de la NBA lors de trois des quatre dernières saisons, Champion NBA avec Denver et MVP des Finales en 2023, le Joker est au sommet de son art. Un art qu’il veut désormais mettre à contribution de l’équipe nationale, lui qui a enchaîné les déceptions avec la Serbie depuis la médaille d’argent remportée aux JO 2016.

Entouré d’un roster hyper compétitif qui a fini vice-champion du monde sans lui en 2023, Nikola Jokic rêve de porter la Serbie au sommet du basket mondial. Un rêve qu’il peut transformer en réalité vu son talent, son impact et sa polyvalence.

Nikola Jokic résumé en une séquencepic.twitter.com/LU0wUGzqYX

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) July 17, 2024

Giannis Antetokounmpo (Grèce)

Giannis Antetokounmpo a terminé la dernière saison NBA à l’infirmerie à cause d’une blessure au mollet. Depuis, il s’est remis, il est progressivement monté en puissance, et a réussi son objectif de qualifier la Grèce pour les JO de Paris 2024. Le Greek Freak a en effet répondu présent lors du TQO, éliminant au passage la Slovénie de Luka Doncic. Un grand moment pour lui, et pour son pays qui attendait ça depuis 2008.

With his son holding a “Paris 2024 Bound” sign in front of him, tears fill @Giannis_An34’s eyes as he leads Greece to the Olympics.

What a moment. pic.twitter.com/BBnC9IK13W

— Stephen Watson (@SWatsonTV) July 7, 2024

C’est la première fois que Giannis Antetokounmpo participera aux JO avec la Grèce. Une première qui va assurément le surmotiver, lui qui aura d’autant plus les crocs après sa blessure qui l’a empêché de jouer les Playoffs NBA. Et on sait qu’un Giannis en mission, ça fait habituellement beaucoup de dégâts. Double MVP NBA, ancien Défenseur de l’Année, champion avec les Bucks en 2021 et nommé porte-drapeau de la Grèce pour les JO, Antetokounmpo voudra emmener son pays le plus haut possible.

Shai Gilgeous-Alexander (Canada)

Shai Gilgeous-Alexander est l’une des nouvelles superstars du basket NBA mais aussi international. En pleine ascension avec le Oklahoma City Thunder, SGA a terminé deuxième dans la dernière course au MVP derrière Nikola Jokic. Il reste aussi sur deux saisons NBA à minimum 30 points de moyenne et a terminé meilleur intercepteur de la Grande Ligue en 2024. Cette domination, Shai l’a transposée sur la scène FIBA en guidant le Canada vers la médaille de bronze au Mondial 2023, le meilleur résultat de l’histoire de son pays en Coupe du Monde.

Si le Canada possède un roster rempli de bons voire très bons joueurs NBA, le patron c’est clairement Shai Gilgeous-Alexander. Il pourrait bien illuminer les JO de Paris 2024 lors de la quinzaine à venir.

MVP chants for a reason! 🗣️

Shai Gilgeous-Alexander once again proved to be the deciding factor for Canada, earning TCL Player Of The Game honors in the process! 🇨🇦

📊 30 PTS | 7 AST | 4 REB | 3 STL#FIBAWC x #WinForCANADA | #InspireGreatness pic.twitter.com/wwrdZI6wgx

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 3, 2023

Victor Wembanyama & Rudy Gobert (France)

Victor Wembanyama n’a que 20 piges mais fait déjà partie des visages du basket mondial. L’alien, qui était entouré d’une hype énorme avant sa sélection en premier choix de la Draft NBA 2023, a confirmé les énormes attentes placées en lui lors de sa première saison NBA, récoltant en prime un titre de Rookie de l’Année (à l’unanimité), un spot dans la All-Defensive First Team et une deuxième place dans la course au DPOY derrière… Rudy Gobert.

Le profil complet de Victor Wembanyama

Rudy Gobert a en effet retrouvé son top niveau lors de sa deuxième saison aux Wolves, aidant Minnesota à devenir la meilleure équipe défensive de la Ligue. Avec un quatrième titre de Défenseur de l’Année, Rudy a égalé le record NBA codétenu jusqu’ici par Dikembe Mutombo et Ben Wallace.

Le profil complet de Rudy Gobert

Ces deux-là formeront une raquette XXL pour l’Équipe de France lors des JO, une raquette qui – on l’espère – fera des misères à tous les adversaires.

Ils veulent pas s'arrêter 😱#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/GgDCtVv3BI

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 3, 2024

Quelques mentions

Josh Giddey (Australie) : s’il a montré de grosses limites en Playoffs avec le Thunder et qu’il a été envoyé aux Bulls cet été, Josh Giddey n’en reste pas moins un jeune meneur hyper talentueux, capable de sortir du lourd en compétition FIBA. On rappelle que lors de la dernière Coupe du Monde, Giddey a été nommé meilleur jeune talent de la compétition.

Jamal Murray et les autres membres de la Team Canada : champion NBA aux côtés de Nikola Jokic en 2023 et véritable star en Playoffs, Jamal Murray fait partie des grands noms des JO mais des doutes entourent son état physique, lui qui connaît un temps de jeu hyper limité lors de la préparation. Difficile donc de se prononcer sur ce qu’il pourra vraiment apporter au Canada. Mais à ses côtés, il y aura de toute façon du beau monde : Dillon Brooks, R.J. Barrett, Lu Dort, Nickeil Alexander-Walker, Andrew Nembhard, Dwight Powell, Trey Lyles, Kelly Olynyk, ça en fait des joueurs NBA !

Dennis Schroder & Franz Wagner (Allemagne) : championne du monde en titre, l’Allemagne pourra compter sur Dennis Schroder et Franz Wagner. Le premier, en NBA depuis 2013, a l’habitude de se transcender en compétition FIBA, lui qui a été MVP du dernier Mondial. Quant au second, il est l’une des stars montantes du basket allemand et du Orlando Magic en NBA. Il faudra clairement compter sur eux lors des JO de Paris 2024.

Rui Hachimura (Japon) : Rui Hachimura n’est pas une star NBA, mais il est une grande star du basket au Japon. Le joueur des Lakers – role player solide – a brisé pas mal de barrières pour les joueurs japonais, avec les attentes et la pression qui vont avec. Auteur de plusieurs grosses performances avec le Japon en compétition internationale, Hachimura avait néanmoins déclaré forfait pour le Mondial 2023. Il voudra désormais briller pour son pays à Paris.

Bogdan Bogdanovic (Serbie) : l’un des meilleurs “sixième homme” de la NBA, Bogdan Bogdanovic devient un monstre dès qu’il porte le maillot serbe en compétition FIBA. On rappelle que lors de la dernière Coupe du Monde, où la Serbie a fini avec la médaille d’argent, Bogi a été nommé dans le meilleur cinq du tournoi (comme en 2019 d’ailleurs). Aux côtés de Nikola Jokic, il est l’une des raisons qui expliquent pourquoi les Serbes font partie des grands favoris de la compétition.

Autres joueurs NBA participant aux JO : Dyson Daniels, Patty Mills, Josh Green, Joe Ingles, Dante Exum, Jock Landale, Duop Reath, Jack McVeigh (Australie), Santi Aldama, Usman Garuba (Espagne), Gui Santos (Brésil), Nicolas Batum, Evan Fournier, Bilal Coulibaly (France), Daniel Theis, Mo Wagner (Allemagne), Keisei Tominaga (Japon), Jose Alvarado (Porto Rico), Nikola Jovic, Vasilije Micic (Serbie).

Le grand absent : Luka Doncic

Les Jeux Olympiques n’étant composés que de douze équipes au total, il y a toujours des absents de marque. Les JO de Paris 2024 ne font pas exception à la règle. Le plus grand absent de tous ? Luka Doncic (Slovénie).

Sur le podium du MVP la saison dernière, meilleur scoreur NBA et guidant les Mavericks jusqu’en Finales, Luka fait partie des cinq voire trois meilleurs joueurs de la planète basket. Mais rincé par une saison très usante outre-Atlantique, même lui n’a pas réussi à porter son équipe de Slovénie (trop limitée) vers les JO de Paris 2024.

Doncic est toujours à la recherche d’une première médaille en compétition internationale depuis l’or remporté à l’Euro 2017. Malgré ses exploits individuels (meilleur scoreur du Mondial 2023, meilleur cinq aux JO 2021), les déceptions collectives ont été nombreuses ces dernières années. Luka devra patienter au moins jusqu’à l’Euro 2025 pour redresser la barre.

Greece & Giannis eliminated Slovenia with Luka Doncic from the #FIBAOQT 🇬🇷✊ pic.twitter.com/yis2qyeSIS

— BasketNews (@BasketNews_com) July 6, 2024