Exceptionnels en demi-finale face à l’Allemagne, les Français joueront une nouvelle fois Team USA en finale olympique, samedi à 21h. Ce sera le dernier match de la carrière de Nicolas Batum sous le maillot tricolore, et le capitaine des Bleus a une théorie sur le scénario…

Comme à Tokyo en 2021, les Français défieront donc Team USA en finale des Jeux olympiques. Mais cette fois-ci c’est à domicile, et la petite fée qui se penche sur le sport français pourrait se remettre au travail dans deux jours. C’est en tout cas une idée que partage Nicolas Batum. Propos recueillis sur place par TrashTalk.

Ils sont plus forts qu’il y a trois ans (la dernière finale olympique ndlr). Mais on est la maison, c’est les Jeux olympiques, on sait jamais. On est un peu plus vieux aussi mais on est plus forts. On sera pas favori on le sait très bien mais voilà, c’est la magie des Jeux, c’est 40 minutes, des dingueries il peut s’en passer. On aura toute une salle derrière nous, tout un pays derrière nous, ça va être génial. Finir sur une bonne note ce serait magnifique, moi ce sera ma dernière avec ce maillot