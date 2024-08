Vincent Collet : “Le plus grand moment de ma carrière en Équipe de France”

Après la victoire de la France face à l’Allemagne, Vincent Collet a donné son ressenti en zone mixte. Le sélectionneur français parle du “plus grand moment de sa carrière à la tête de l’équipe nationale”.

Difficile de faire plus heureux que Vincent Collet après la victoire des Bleus face à l’Allemagne. Pas attendue à ce niveau de la compétition, son équipe vient de faire taire les critiques en sortant coup sur coup le Canada et l’Allemagne, deux des favoris pour le podium.

Celui qui dirige les Bleus depuis 2009 a donc une seconde chance d’aller gagner une médaille d’or olympique après l’édition de 2020 au Japon. Un véritable rêve de gosse pour Collet, qui espère que l’issue de la finale sera différente cette fois face à Team USA. Des propos rapportés par Benoît Carlier de TrashTalk.

“Je viens de le dire à mes joueurs. J’avais cette déception après la finale à Tokyo parce que je pensais que j’avais vécu mon rêve de gosse mais malheureusement pas jusqu’au bout. Le fait d’avoir cette deuxième opportunité est une chance incroyable et on va la jouer à fond.” – Vincent Collet

Cette finale à jouer face à Team USA, elle n’a rien à voir avec celle de 2021. Les effectifs ont bien changé depuis, mais surtout le cadre est différent puisque la France évolue cette fois à domicile, devant un public enflammé et tout acquis à la cause des Bleus. Le coach parle même d’un sentiment plus grand encore que lors de la victoire à l’EuroBasket 2013.

“Ça n’a rien à voir. Il y a trois ans on était seulement nous et le staff et c’était déjà très bien mais là c’est autre chose de partager avec 15 000 spectateurs qui nous ont poussés. Ils avaient la même envie que nous qu’on aille en finale, c’est un truc unique. Pour moi, c’est le plus grand moment de ma carrière en Équipe de France. Peut-être même devant la finale aux Championnats d’Europe 2013.” – Vincent Collet

Source texte : TrashTalk