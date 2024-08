Le remake de la finale de Tokyo en 2021 aura bien lieu. Ce samedi à 21 heures à Bercy, l’Equipe de France affrontera Team USA !

La même finale que trois ans plus tot, mais où l’espoir d’une meilleure médaille reste tout de même permis. Certes, les Américains ont envoyé les Avengers cette année, mais sur un match, tout est possible, et les Bleus ont répondu présent au moment le plus important alors qu’on ne les attendait plus ! Bercy va devoir se mobiliser pour porter ses joueurs et jouer son rôle de sixième homme !

🚨 OFFICIEL : FRANCE – USA EN FINALE DES JO DE PARIS 2024 !!

CE SAMEDI À 21H30 !! pic.twitter.com/mjcqAH7LrI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 8, 2024

Les Français ont terrassé le champion du monde allemand au bout du suspense grâce à un incroyable collectif, tandis que les Cainris ont renversé la Serbie jusqu’au bout de la nuit, alors que les coéquipiers de Nikola Jokic semblaient réaliser le match parfait…, la 59è victoire consécutive des States aux Jeux Olympiques.

La bataille pour la médaille d’or promet d’être captivante, et on espère forcément voir les Bleus triompher, pour les premiers JO de Wemby et les derniers de Nico Batum. Sauf qu’en face, il y a l’une des équipes des Etats-Unis les plus impressionnantes de tous les temps. Il n’y a aucun autre choix que d’y croire et de tout donner, alors allons-y, mais quelle fin en apothéose, pour des Jeux olympiques décidément exceptionnels…